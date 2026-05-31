Dos históricos fuera: Marcelo Bielsa oficializa la nómina de Uruguay al Mundial 2026

El 'Loco' entregó la lista definitiva de la Celeste para el Mundial 2026 donde no convocó a Nahitán Nández y Luis Suárez.

La selección de Uruguay ya tiene la lista definitiva para disputar el Mundial 2026. Este domingo, el técnico Marcelo Bielsa oficializó la nómina de 26 futbolistas que representarán a la Celeste en la cita planetaria, donde compartirá el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La convocatoria mantiene la base del equipo que consiguió la clasificación y está encabezada por figuras de talla mundial como Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta, quienes asoman como las principales cartas del conjunto charrúa para intentar ser protagonista en Norteamérica.

SANTIAGO, CHILE – SEPTEMBER 09: Players of Uruguay pose for a photo before the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Chile and Uruguay at Estadio Nacional de Chile on September 09, 2025 in Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Sin embargo, la gran noticia pasó por las ausencias. Una de las decisiones que más repercusión generó fue la exclusión de Nahitán Nández. El mediocampista había sido una pieza habitual durante el proceso clasificatorio e incluso uno de los jugadores con mayor continuidad en los últimos años, pero finalmente no logró meterse en el listado definitivo.

Otro nombre que no estará en la Copa del Mundo es el de Luis Suárez. El histórico goleador de la selección uruguaya había dejado abierta la posibilidad de disputar un último Mundial y estaba disponible para una eventual convocatoria. No obstante, Bielsa optó por mirar hacia el futuro y prescindió del máximo artillero en la historia de la Celeste.

La nómina de Uruguay

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El fixture de Uruguay en el Mundial 2026

15 de junio

18:00 horas Arabia Saudita vs. Uruguay – Hard Rock Stadium, Miami Gardens

21 de junio

18:00 horas Uruguay vs. Cabo Verde – Hard Rock Stadium, Miami Gardens

26 de junio

20:00 horas España vs. Uruguay – Estadio Akron, Guadalajara