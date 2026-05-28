El Mundial está a la vuelta de la esquina y los precios de las entradas se disparan.

El Mundial 2026 todavía no comienza, pero ya está dando que hablar fuera de las canchas. A pocos días del arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los valores de las entradas —especialmente para la final— han provocado impacto por sus altísimos costos.

La FIFA implementó un sistema de precios dinámicos para esta Copa del Mundo, lo que significa que el valor de los tickets cambia según la demanda. Y en partidos de alto interés, especialmente en instancias decisivas, los números se dispararon a cifras completamente fuera del alcance de la mayoría de los hinchas.

Según diversos reportes internacionales, las entradas más exclusivas para la final del Mundial 2026 pueden superar fácilmente los 20 mil dólares. Estos paquetes corresponden a experiencias “hospitality”, que incluyen ubicaciones VIP, acceso a salones privados, comida premium, servicios exclusivos y experiencias corporativas dentro del estadio.

El problema no solo pasa por los paquetes de lujo. Incluso entradas normales para fases decisivas ya manejan precios históricos en comparación con ediciones anteriores del torneo. De hecho, en algunos sitios de reventa y plataformas oficiales, las ubicaciones preferenciales ya alcanzan cifras que rondan entre los 6 mil y 7 mil dólares.

El Mundial rompe récords en el valor de las entradas (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Todo esto ha generado una fuerte discusión sobre el acceso real de los fanáticos al Mundial. Mientras algunos encuentros de fase de grupos todavía mantienen precios relativamente accesibles, la final parece transformarse en un evento reservado para una élite económica.

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La situación incluso ya provocó investigaciones en Estados Unidos, donde fiscales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una indagatoria contra la FIFA por supuestas irregularidades en el sistema de venta de entradas y el uso de precios variables para inflar costos.

Así, el Mundial 2026 promete ser histórico dentro de la cancha, pero también podría quedar marcado como el torneo más caro de todos los tiempos para quienes sueñan con verlo en vivo.

Lo que podrías comprar en Chile con una entrada VIP de 20 mil dólares para el Mundial

Tomando en cuenta el valor actual del dólar, una entrada hospitality para la final del Mundial podría superar fácilmente los 18 millones de pesos chilenos. Una cifra que en Chile alcanza para muchísimo más que ver un partido de fútbol.

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Por ejemplo, con ese dinero podrías comprar dos Suzuki Alto 0 kilómetros, considerado actualmente el auto nuevo más barato del país, cuyo valor parte desde los $7.890.000.

Y si te gustan los autos más lujosos, con ese precio podrías pagar varias Sub, autos sedán, e incluso un Jeep Avenger Hybrid 1.2 que bordea los 15 millones de pesos en Chile.

También alcanzaría para adquirir una parcela agrícola de 5.000 metros cuadrados en sectores de la Región del Maule, como algunos proyectos inmobiliarios que hoy ofrecen terrenos desde los $12.990.000.

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Y si lo tuyo es la tecnología, con esos mismos 18 millones podrías comprar cerca de 13 iPhone 17 Pro Max de 256 GB, cuyo precio en Chile supera el millón 300 mil pesos por unidad.

Una verdadera locura que deja en evidencia cómo el Mundial 2026 no solo será el evento deportivo más importante del planeta, sino también uno de los más exclusivos y costosos de la historia.

DATOS CLAVE

Una entrada hospitality para la final del Mundial equivale a más de 18 millones de pesos.

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Ese dinero permite adquirir dos autos cero kilómetros modelo Suzuki Alto en el país.

Con ese monto es posible pagar un vehículo Jeep Avenger Hybrid de 15 millones.

Esa cifra financia una parcela agrícola de 5.000 metros cuadrados en el Maule.

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