El jugador neozelandés reaccionó a su inesperada fama luego de un divertido viral.

Tim Payne pasó de ser un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los fenómenos virales más insólitos de la previa del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda explotó en redes sociales gracias a una campaña impulsada por el streamer argentino Elscarso, quien pidió a sus seguidores apoyar al “futbolista menos conocido” de la Copa del Mundo.

El lateral del Wellington Phoenix FC rápidamente comenzó a sumar seguidores a una velocidad increíble y su nombre empezó a recorrer todo internet. En apenas dos días, pasó de tener menos de 5 mil seguidores a transformarse en toda una celebridad viral.

La locura fue tan grande que el propio Payne decidió reaccionar públicamente y agradecer el cariño que ha recibido durante estas frenéticas horas previas al Mundial.

La reacción de Tim Payne tras hacerse viral

A través de un video publicado en sus redes sociales, el futbolista neozelandés sorprendió hablando en español y enviando un mensaje especial para todos los fanáticos que comenzaron a seguirlo.

“Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, comentó entre risas.

Luego, ya en inglés, profundizó sobre lo ocurrido y le dedicó palabras especiales a Elscarso. “Quiero agradecerles un enorme agradecimiento primero a ustedes, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos”, señaló.

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Además, Payne agregó que “quiero también expresar que estoy muy agradecido por representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio todo el amor de todo el mundo. Muchas gracias”.

Tim Payne ya roza el millón de seguidores

La fiebre por Tim Payne sigue completamente desatada. El defensor neozelandés ya alcanzó los 961 mil seguidores en Instagram, quedando a muy poco de llegar al millón tras una viralización que explotó en menos de 48 horas. Ojo que, de seguro, en un par de horas o quizás minutos ya llegue al millón.

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Locura por Tim Payne, la nueva e inesperada figura que tendrá el Mundial 2026.

Un fenómeno totalmente inesperado que convirtió al jugador oceánico en una de las historias más curiosas y comentadas de la previa del Mundial 2026.

DATOS CLAVE

El futbolista neozelandés Tim Payne agradeció en español el apoyo recibido tras hacerse viral.

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El defensor del Wellington Phoenix FC agradeció especialmente al streamer argentino Elscarso en un video.