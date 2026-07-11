El ninguneo de Francia a Paraguay que encendió al Mundial: la polémica que se hace viral

El ninguneo de Francia a Paraguay que se hace viral en las últimas horas en el Mundial.

La Selección de Francia hoy ya está instalada en lo que son las semifinales de la Copa del Mundo, en donde los dirigidos por Didier Deschamps lograron avanzar a la ronda de los cuatro mejores tras dejar en el camino a Marruecos.

Dentro de esta fase final, sin duda que uno de los duelos más apretados para para los europeos fue la que disputó en octavos de final ante Paraguay, en la que en un disputado duelo, lo europeos salieron como vencedores.

Este duelo entre ambos países dejó una tremenda polémica tras lo que fue el encontrón que tuvieron los jugadores de ambos equipos durante el partido, situación que se extendió incluso hasta fuera del campo de juego, la que terminó en un conflicto entre el goleador Kylian Mbappé y la senadora paraguaya, Celeste Amarilla.

Esta situación ha generado polémica hasta día de hoy, la que ha sostenido un fuerte enfrentamiento fuera del campo de juego entre franceses y paraguayos, la que hoy tiene un nuevo capítulo.

Francia y Paraguay siguen con su conflicto | Foto: Getty Images

El ninguneo de Francia que molesta a Paraguay

La Selección de Francia subió un posteo en las últimas horas sobre lo que es su camino que lo llevó a las semifinales de la Copa del Mundo, el que ahora lo enfrentará ante España y dio que hablar con una importante particularidad.

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Dentro del camino, no fue considerado el partido por octavos de final ante Paraguay, en el que se impuso por 1-0, pasando por alto este compromiso y solo sale enfocado los triunfos ante Marruecos por 2-0 y Suecia por 3-0.

Esta situación sin duda que ha generado una importante indignación por parte de los paraguayos, quienes se han sentido ninguneados con los franceses tras la eliminación del Mundial, la cuál siguen lamentando hasta día de hoy.

Es así como se da un nuevo capítulo de este conflicto entre Francia y Paraguay, en la que si bien ya se enfrentaron desde hace un buen tiempo, siguen con sus polémicas fuera del campo de juego.

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