Francia vs. Paraguay: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026?

Francia y Paraguay se enfrentan en un duelo que estará de alto impacto en el Mundial 2026.

La Copa Mundial 2026 ya entró en lo que es su fase de los octavos de final y el segundo encuentro de este turno es el que enfrentará a Francia ante Paraguay en Philadelphia.

La Selección de Francia llega con un Kylian Mbappé en modo bestia, siendo por lejos el mejor jugador de este Mundial con sus soberbias actuaciones, en la que vienen de eliminar a Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final.

Por su parte, la Selección de Paraguay sin duda que dio la gran sorpresa en la fase anterior tras dejar en el camino a Alemania, en la que tras igualar a un tanto, logró su clasificación mediante los doce pasos, en donde su portero Orlando Gill fue la gran figura.

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? La escuadra que se quede con el triunfo en este compromiso se enfrentará ante Marruecos por los cuartos de final en el Gillette Stadium.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Mbappé quiere seguir siendo la figura de este Mundial | Foto: Getty Images

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¿Cuándo juegan Francia vs. Paraguay?

El duelo entre Francia y Paraguay será este sábado 4 de julio a partir de las 17:00 horas en el Lincoln Financial Field.

¿Quién transmite el partido de la Copa Mundial 2026?

El compromiso entre Francia y Paraguay, válido por los octavos de final, será emitido GRATUITAMENTE a través de la señal abierta de TV de Chilevisión. A su vez, podrá ser sintonizado a costo cero vía su página web.

En plataformas de pago, estará disponible en DSports, DGO, Paramount+, Amazón Prime y DAZN.