Francia clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Paraguay

La Selección de Francia venció a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Hace unos instantes se puso punto final al segundo partido dentro de los octavos de final el Mundial 2026, en donde la Selección de Francia se veía las caras ante Paraguay en Philadelphia.

En lo que fue un partido intenso, el conjunto ‘Galo’ consiguió un importante triunfo y logró avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras vencer por 1-0 a Paraguay.

Con este resultado, la Selección de Francia logró su boleto a lo que son los cuartos de final de la Copa del Mundo, en la que ya conoce a su próximo rival para la ronda de los 8 mejores.

¿Su próximo rival? el rival para la Selección de será la Selección de Marruecos, que dejó en el camino a Canadá tras vencerlo por 3-0.

Mbappé vuelve a ser el salvador de Francia | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Francia en los cuartos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 será la Selección de Marruecos.

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¿Cuándo disputará su partido por los cuartos de final del Mundial?

El duelo entre Francia y Marruecos se disputará el jueves 9 de julio a partir de las 16:00 horas en el Gillette Stadium.