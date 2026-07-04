¿Cuál transmite Chilevisión? El partido del Mundial 2026 de este sábado 4 de julio que va por TV abierta

Arrancan los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde las distintas selecciones buscarán seguir avanzando para, a la larga, quedarse con la Copa del Mundo que defiende Argentina de manera exitosa hasta ahora.
Este sábado los primeros en saltar al campo de juego serán Marruecos y Canadá, quienes se medirán a la 1 de la tarde de Chile continental. Lamentablemente, este encuentro sólo se podrá ver por D Sports, DGO y Paramount+.
La buena noticia es que Chilevisión se puso la 10 y transmitirá en vivo, gratis y por TV abierta el compromiso entre Francia y Paraguay, el cual está pactado para las 5 de la tarde de Chile continental.
Francia se mide ante Paraguay en los octavos de final. | Foto: Getty Images
Cabe mencionar que quien resulte ganador de ambas llaves deberán enfrentarse entre sí en los cuartos de final, donde todo apunta a que será Francia y Maruecos salvo que haya un batacazo como el de Paraguay a Alemania la semana pasada.
Así las cosas, la mesa está servida para este sábado disfrutar de buen fútbol por las pantallas de Chilevisión y se podrá ver a Kylian Mbappé y compañía desafiar la fiereza de los paraguayos que no quieren ser espectadores y quieren dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio y cómo ver en Chile
En síntesis
- El Mundial de Norteamérica 2026 inicia sus octavos de final este sábado.
- Marruecos y Canadá juegan a la 1 de la tarde de Chile continental.
- Chilevisión transmitirá gratis el partido entre Francia de Kylian Mbappé y Paraguay.