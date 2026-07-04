¿Cuál transmite Chilevisión? El partido del Mundial 2026 de este sábado 4 de julio que va por TV abierta

Este sábado 4 de julio hay dos compromisos del Mundial 2026, pero sólo uno será transmitido por Chilevisión en TV abierta.

Arrancan los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde las distintas selecciones buscarán seguir avanzando para, a la larga, quedarse con la Copa del Mundo que defiende Argentina de manera exitosa hasta ahora.

Este sábado los primeros en saltar al campo de juego serán Marruecos y Canadá, quienes se medirán a la 1 de la tarde de Chile continental. Lamentablemente, este encuentro sólo se podrá ver por D Sports, DGO y Paramount+.

La buena noticia es que Chilevisión se puso la 10 y transmitirá en vivo, gratis y por TV abierta el compromiso entre Francia y Paraguay, el cual está pactado para las 5 de la tarde de Chile continental.

Francia se mide ante Paraguay en los octavos de final. | Foto: Getty Images

Cabe mencionar que quien resulte ganador de ambas llaves deberán enfrentarse entre sí en los cuartos de final, donde todo apunta a que será Francia y Maruecos salvo que haya un batacazo como el de Paraguay a Alemania la semana pasada.

Así las cosas, la mesa está servida para este sábado disfrutar de buen fútbol por las pantallas de Chilevisión y se podrá ver a Kylian Mbappé y compañía desafiar la fiereza de los paraguayos que no quieren ser espectadores y quieren dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 inicia sus octavos de final este sábado.

Marruecos y Canadá juegan a la 1 de la tarde de Chile continental.

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