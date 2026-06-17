En España explotan por la primera gran ayuda de la FIFA a Lionel Messi: “A cualquier otro lo echan”

El periodista de El Chiringuito, Edu Aguirre, explotó tras la ayuda de la FIFA a Lionel Messi tras no revisar una evidente tarjeta roja.

Argentina debutó a lo grande en el Mundial de Norteamérica 2026 con un Lionel Messi absolutamente sobresaliente, quien marcó los tres goles ante Argelia en el debut mundialista de los trasandinos.

Como no podía ser de otra manera, hubo polémica: Lionel Messi al minuto 30 pegó una patada artera que debió haber sido expulsión, pero con Gianni Infantino aplaudiendo de pie en las tribunas en Kansas City ni si quiera se fue al VAR a revisar.

Esto generó la indignación de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito en España quien reaccionó al triunfo albiceleste: “Tiene mérito, con 38 años meter 3 goles contra Argelia, muy bien. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Hay que tener tranquilidad”.

No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial. pic.twitter.com/IUnlxvrofI — Pascal (@beltrandelrio) June 17, 2026

“No me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con 7 penales en 7 partidos. Lo tenían que echar”, dijo sobre la polémica jugada ante Argelia.

En esa línea, Aguirre suma: “Hombre, si es cualquier otro de los 21 jugadores que estaba en el campo que hace eso y no se llama Messi lo echan. No pasa nada, y me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja”.

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En el cierre, remata todo diciendo que “Hoy en día hay VAR. Es demasiado obvio para mí. Es uno de los mejores de la historia, pero siempre tiene ahí una ayudita que tampoco es que le haga falta, no lo necesita”.

❌🇦🇷 "MESSI SIEMPRE tiene ALGUNA AYUDITA".



🟥 "Es ROJA, cualquier otro jugador habría sido expulsado".



👉Las palabras de @EduAguirre7 tras el hat-trick del argentino. pic.twitter.com/o7ymDMGlFO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2026

En síntesis

Lionel Messi anotó tres goles en el debut de Argentina ante Argelia en Kansas City.

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El periodista Edu Aguirre criticó que el delantero no fuera expulsado tras una fuerte patada.