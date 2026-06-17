Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio y cómo ver en Chile

Un miércoles intenso en la fase de grupos del Mundial 2026 con cinco encuentros distribuidos a lo largo del día. Austria desafía a Jordania en la madrugada, mientras que Europa y América se citan en el Grupo L. Colombia hace su debut mundialista al cierre de la jornada.
El miércoles 17 de junio dibuja un mapa global del fútbol con representantes de cuatro continentes en acción simultánea. Desde la medianoche llega Austria vs. Jordania en San Francisco, abriendo una jornada donde confluyen tradiciones futbolísticas europeas (Portugal, Inglaterra, Austria), africanas (RD Congo, Ghana), asiáticas (Uzbekistán) y centroamericanas (Panamá).
Este miércoles debuta la Portugal de Cristiano Ronald y compañía. | Foto: Getty Images
De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.
Argentina arranca la defensa del título con triplete de Messi: Así está la tabla de posiciones del Grupo J en el Mundial 2026
PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Austria vs. Jordania (Grupo J)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 01:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (miércoles) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas (martes) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 07:00 horas | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 21:00 (PT) / 23:00 (CT) / 00:00 (ET) | FS1, FOX, Peacock
Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ghana vs. Panamá (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock