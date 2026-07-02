En pleno Mundial 2026: hijo de José Antonio Kast aparece en Chilevisión y sorprende con una curiosa petición

Durante la transmisión, Nicolás Kast, hijo del presidente José Antonio Kast, reveló su experiencia en el Mundial 2026 y una particular petición a sus visitas.

El Mundial 2026 sigue reuniendo a miles de personas en los distintos estadios del torneo, donde no solo llaman la atención las selecciones y los partidos, sino también las historias que aparecen fuera de la cancha.

Con el avance de la cita planetaria, las transmisiones en vivo desde las distintas sedes han dejado momentos curiosos y situaciones inesperadas, muchas veces protagonizadas por hinchas que terminan robándose algunos segundos de pantalla.

Y justamente eso ocurrió durante una cobertura de Chilevisión desde Estados Unidos, la que está a cargo del periodista Juan Vera Valdés.

Hijo de José Antonio Kast se roba las miradas en transmisión del Mundial

Nicolás Kast y su esposa, Florencia Galilea, aparecieron mientras disfrutaban del ambiente mundialero durante el partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Durante el despacho televisivo, el hijo del presidente José Antonio Kast, junto a la hija de Rodrigo Galilea, exsenador y expresidente de RN, conversó sobre la experiencia de seguir el Mundial desde los estadios.

“Hemos venido a varios partidos, este estadio tiene como capacidad para 70 mil personas, es techado, con aire acondicionado, increíble. Estar con los hinchas ingleses es una locura. El ambiente mundialero hay que aprovecharlo”, comentó Kast.

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Pero el momento también dejó espacio para una anécdota más relajada. Considerando que actualmente viven en Estados Unidos, Kast contó algunos de los productos chilenos que suele pedirle a quienes viajan a visitarlos.“Manjar, Súper 8, Negritas y pisco”, cerró entre risas durante la transmisión.

En resumen…

Nicolás Kast, hijo del presidente José Antonio Kast, apareció junto a su esposa Florencia Galilea en una cobertura televisiva desde el Mundial 2026 y, en medio del despacho, contó cómo viven la experiencia en Estados Unidos y qué productos chilenos no pueden faltar cuando reciben visitas.