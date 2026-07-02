Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio y cómo ver en Chile

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 siguen su marcha este jueves y se jugarán tres compromisos que prometen buen fútbol.

Tres encuentros se disputan este jueves 2 de julio en el Mundial de Norteamérica 2026, donde el primero en saltar al campo de juego será nada más ni nada menos que España, equipo que buscará avanzar a los octavos de final ante Austria.

Para la tarde quedó reservado el encuentro que más chispas promete sacar, toda vez que Cristiano Ronaldo y Portugal buscarán instalarse en la siguiente ronda de la Copa del Mundo enfrentando a la siempre complicada Croacia.

España se juega el pase a octavos. | Foto: Getty Images

El cierre de la jornada estará marcado por el compromiso entre Suiza y Argelia que, si bien no es muy llamativo en la previa, podría tener ribetes épicos como lo tuvo el Bélgica vs. Senegal disputado ayer en Seattle.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Los partidos de HOY jueves

España vs. Austria

· Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Portugal vs. Croacia

· Chile: 19:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Suiza vs. Argelia

· Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.