Millonarios vs. Colo Colo: día, hora, dónde y cómo ver el amistoso internacional del Cacique

El Cacique disputará un nuevo amistoso internacional durante su intertemporada en Colombia. Revisa cuándo se juega y dónde podrá verse el compromiso.

Colo Colo continúa con su intertemporada en Colombia de cara a la segunda parte de la temporada y ahora tendrá una nueva oportunidad para medir fuerzas a nivel internacional.

El técnico argentino Fernando Ortiz aprovecha estos días para afinar el funcionamiento del equipo y sacar conclusiones sobre el plantel, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al regreso de las competencias oficiales.

En ese contexto, el Cacique afrontará un atractivo amistoso frente a Millonarios, un exigente desafío que le permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando variantes, dar rodaje a sus futbolistas y continuar consolidando su idea de juego de cara a los compromisos del segundo semestre.

Sigue la preparación de Colo Colo | FOTO: Colo Colo

El encuentro también marcará el regreso del Popular a las canchas tras el receso provocado por el Mundial 2026, en un duelo que promete ser una importante prueba para los albos en territorio colombiano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Millonarios vs. Colo Colo?

El amistoso internacional entre Millonarios y Colo Colo se disputará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

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El compromiso comenzará a las 19:00 horas de Chile, en un encuentro donde ambos equipos buscarán sumar minutos de competencia y continuar afinando detalles para sus próximos desafíos.

¿Dónde ver Millonarios vs. Colo Colo?

El partido entre el elenco colombiano y el conjunto albo podrá ser seguido a través de Disney+ Premium, plataforma que contará con la transmisión del compromiso.