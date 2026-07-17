Millonarios vs. Colo Colo: día, hora, dónde y cómo ver el amistoso internacional del Cacique

Colo Colo continúa con su intertemporada en Colombia de cara a la segunda parte de la temporada y ahora tendrá una nueva oportunidad para medir fuerzas a nivel internacional.
El técnico argentino Fernando Ortiz aprovecha estos días para afinar el funcionamiento del equipo y sacar conclusiones sobre el plantel, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al regreso de las competencias oficiales.
En ese contexto, el Cacique afrontará un atractivo amistoso frente a Millonarios, un exigente desafío que le permitirá al cuerpo técnico seguir evaluando variantes, dar rodaje a sus futbolistas y continuar consolidando su idea de juego de cara a los compromisos del segundo semestre.
Sigue la preparación de Colo Colo | FOTO: Colo Colo
El encuentro también marcará el regreso del Popular a las canchas tras el receso provocado por el Mundial 2026, en un duelo que promete ser una importante prueba para los albos en territorio colombiano.
¿Cuándo y a qué hora juegan Millonarios vs. Colo Colo?
El amistoso internacional entre Millonarios y Colo Colo se disputará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.
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El compromiso comenzará a las 19:00 horas de Chile, en un encuentro donde ambos equipos buscarán sumar minutos de competencia y continuar afinando detalles para sus próximos desafíos.
¿Dónde ver Millonarios vs. Colo Colo?
El partido entre el elenco colombiano y el conjunto albo podrá ser seguido a través de Disney+ Premium, plataforma que contará con la transmisión del compromiso.