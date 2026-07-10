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MUNDIAL 2026

EN VIVO: España vs Bélgica | Sigue el minuto a minuto del partido que definirá al rival de Francia

La Furia Roja mide sus fuerzas ante los Diablos Rojos con el gran objetivo de meterse de lleno entre los cuatro mejores del planeta.

Francia espera en semifinales

El ganador del partido entre España y Bélgica se verá las caras contra Les Bleus en la próxima instancia.

Comenzó la entrada en calor

Los jugadores realizan los movimientos precompetitivos antes del inicio del partido.

Leandro Trossard en la entrada en calor

Leandro Trossard en la entrada en calor (Getty Images)

Estadio Los Ángeles, el recinto elegido para España vs. Bélgica

El SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles durante la Copa del Mundo 2026) albergará el segundo partido de los cuartos de final.

Estadio Los Angeles, Estados Unidos

Estadio Los Angeles, Estados Unidos (Getty Images)

Llegaron los equipos al estadio

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Horario del partido por país

  • 12:00 hs: Estados Unidos (Hora del Pacífico).

  • 13:00 hs: México (Hora del Centro) y Estados Unidos (Hora de la Montaña).

  • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Hora Central).

  • 15:00 hs: Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Hora del Este).

  • 16:00 hs: Argentina, Brasil y Uruguay.

  • 21:00 hs: España (Hora Peninsular).

Vuelve De Bruyne: alineación confirmada de Bélgica

Alineación confirmada de Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

Bélgica anunció la alineación titular ante España

Bélgica anunció la alineación titular ante España (@BelRedDevils)

Sorpresa en el once de España: Pedri no será titular

Luis de la Fuente solo realizó una modificación respecto al partido ante Portugal. Fabián Ruiz ocupará el lugar de Pedri.

Alineación confirmada de España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

¡BIENVENIDOS A ESPAÑA VS. BÉLGICA!

Comienza la cobertura del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. No te pierdas de ningún detalle y acompáñanos en este minuto a minuto en vivo.

España y Bélgica se miden en una apasionante llave de Cuartos de Final para enfrentar a Francia.
© IAEspaña y Bélgica se miden en una apasionante llave de Cuartos de Final para enfrentar a Francia.

La cartelera de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este viernes 10 de julio, ofreciendo una batalla táctica de primerísimo nivel liguero e internacional. España enfrenta a Bélgica desde las 15:00 horas en el segundo cruce de la ronda de los ocho mejores, poniendo frente a frente a dos proyectos colectivos que llegan en un momento futbolístico excepcional sobre el pasto norteamericano.

El conjunto ibérico arriba a esta instancia con un rendimiento que asusta a los rivales, caracterizado por una solidez defensiva que se ha transformado en su principal marca registrada en el certamen de la FIFA. El elenco español está intratable y quiere mantener su racha sin recibir goles luego de haber dejado en el camino a Portugal gracias al agónico zarpazo de Mikel Merino en el tiempo añadido de los octavos de final. La pizarra hispana confía ciegamente en la posesión del balón para desgastar los bloques defensivos contrarios y meterse en la antesala del partido decisivo.

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Los Diablos Rojos y la motivación tras el golpe al anfitrión

Por la vereda opuesta se planta una escuadra belga que ha venido de menos a más en la competencia y que arrastra un tremendo envión anímico desde la jornada anterior.

Las claves del bando que se verán las caras en el césped contemplan los siguientes puntos:

  • Inyección de confianza: Para instalarse en esta fase, Bélgica debió superar a un cuadro de Estados Unidos al que humilló por 4-1 en Seattle, despidiendo al dueño de casa con una soberbia actuación de Charles De Ketelaere y Romelu Lukaku.
  • Duelo de pizarras: Los Diablos Rojos apuestan a las transiciones rápidas y a la potencia física de sus arietes para romper el cerrojo defensivo español.
  • El premio mayor: El búnker que logre imponer sus condiciones en la cancha se transformará de forma inmediata en el segundo clasificado a las semifinales del Mundial 2026, uniéndose a la Selección de Francia que timbró su boleto tras batir a Marruecos.
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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