Comienza la cobertura del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. No te pierdas de ningún detalle y acompáñanos en este minuto a minuto en vivo.

Luis de la Fuente solo realizó una modificación respecto al partido ante Portugal. Fabián Ruiz ocupará el lugar de Pedri .

El SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles durante la Copa del Mundo 2026) albergará el segundo partido de los cuartos de final.

El ganador del partido entre España y Bélgica se verá las caras contra Les Bleus en la próxima instancia.

La Furia Roja mide sus fuerzas ante los Diablos Rojos con el gran objetivo de meterse de lleno entre los cuatro mejores del planeta.

La cartelera de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este viernes 10 de julio, ofreciendo una batalla táctica de primerísimo nivel liguero e internacional. España enfrenta a Bélgica desde las 15:00 horas en el segundo cruce de la ronda de los ocho mejores, poniendo frente a frente a dos proyectos colectivos que llegan en un momento futbolístico excepcional sobre el pasto norteamericano.

El conjunto ibérico arriba a esta instancia con un rendimiento que asusta a los rivales, caracterizado por una solidez defensiva que se ha transformado en su principal marca registrada en el certamen de la FIFA. El elenco español está intratable y quiere mantener su racha sin recibir goles luego de haber dejado en el camino a Portugal gracias al agónico zarpazo de Mikel Merino en el tiempo añadido de los octavos de final. La pizarra hispana confía ciegamente en la posesión del balón para desgastar los bloques defensivos contrarios y meterse en la antesala del partido decisivo.

Los Diablos Rojos y la motivación tras el golpe al anfitrión

Por la vereda opuesta se planta una escuadra belga que ha venido de menos a más en la competencia y que arrastra un tremendo envión anímico desde la jornada anterior.

Las claves del bando que se verán las caras en el césped contemplan los siguientes puntos: