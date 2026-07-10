El arquero del Real Madrid dio a conocer una decisión que tiene pensada tras la eliminación con la Selección de Bélgica en el Mundial 2026.

Este viernes se dio a conocer el segundo semifinalista del Mundial 2026 donde España se impuso por 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y mandó de regreso a Europa a los Diablos Rojos.

Tras el partido, dio varias declaraciones el arquero belga Thibaut Courtois, uno de los máximos referentes del equipo que dirige Rudi García, quien esta jornada pudo haber sido figura pero terminó siendo reemplazado a los 71 minutos tras sufrir una molestia física.

El portero de 34 años aseguró que podría haber continuado en cancha, pero la decisión fue totalmente del entrenador. Así lo dio a conocer en zona mixta.

“Al final la lesión un poco de mala suerte, las lágrimas son de frustración, de tener que salir en un partido así, cuando te sientes bien y parando todo después del 1-1”, comenzó diciendo sobre el llanto que protagonizó en la banca.

“Yo quise seguir, es verdad que no podía golpear 80 metros y el míster ha dicho que si no estaba al cien por ciento te cambio y no pasa nada. Quería seguir cinco minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenía que golpear mucho en largo pues lo podía manejar”, agregó el ex Chelsea.

“Pero al final es el míster el que decide y no hay problema. Para mí también el equipo va ante todo y si él quiere a alguien al cien por ciento, no pasa nada”, completó respecto a este diálogo que tuvo con el DT.

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Thibaut Courtois no quedó para nada conforme con su cambio. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

El anuncio de Thibaut Courtois

Luego, Courtois dejó en suspenso su continuidad en la Selección de Bélgica, pues por lo pronto quiere darse un descanso y no estar presente en los partidos de la UEFA Nations League.

Aunque si la Federación de Fútbol de Bélgica no lo permite, confesó que hoy pudo haber sido su último partido con el equipo nacional.

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“Me gustaría quizás tomar un descanso de la Nations League, ya que no es lo más importante, y quizás volver para las clasificatorias para la Eurocopa. Pero al final es una decisión que tiene que tomar la Federación, si me siguen en ese plano o no. Si no, quizás hoy era el último partido”, lanzó.

En síntesis