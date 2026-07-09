La selección francesa se convirtió en la primera clasificada a semifinales del Mundial 2026, tras vencer por 2-0 a Marruecos por los cuartos de final.

Este jueves la Selección de Francia clasificó a semifinales del Mundial 2026 al eliminar a Marruecos en cuartos de final, convirtiéndose en el primer equipo en meterse en la ronda de los cuatro mejores de esta Copa del Mundo.

‘Les Bleus’ siguen en carrera y buscando su tercera final consecutiva, pues fueron campeones en Rusia 2018 y luego subcampeones en Qatar 2022.

Los dirigidos por Didier Deschamps volvieron a brillar y esta tarde se impusieron por 2-0 gracias a los golazos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Incluso el astro del Real Madrid desperdició un penal en el primer tiempo que pudo haber hecho más amplio el marcador.

El equipo galo sigue estando a la altura con la chapa de favorito en esta cita planetaria, ya que está invicto y con campaña perfecta, pues hasta el momento ha ganado sus seis partidos en el tiempo reglamentario.

Además, el combinado europeo solo ha encajado dos goles, frente a los 13 que ha convertido en esta Copa del Mundo. De estos, ocho han sido anotados por Mbappé, que es el máximo anotador de este Mundial junto al argentino Lionel Messi.

El próximo rival de Francia en el Mundial 2026

Ahora, Francia espera por su rival para la semifinal, el que saldrá del ganador de la llave conformada por España y Bélgica.

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Los españoles vienen de dejar en el camino al Portugal de Cristiano Ronaldo en los descuentos. Mientras que los belgas golearon por 4-1 a Estados Unidos en un bullado cruce de octavos de final.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

España podría ser el próximo rival de Francia en las semis del Mundial 2026. (Foto: Molly Darlington/Getty Images)

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En el otro lado del cuadro los semifinalistas saldrán de Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

¿Cuándo se jugará la semifinal de Francia?

La semifinal de Francia se disputará el próximo martes 14 de julio a las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

En síntesis

Kylian Mbappé anotó un gol en la victoria francesa ante Marruecos.

anotó un gol en la victoria francesa ante Marruecos. España o Bélgica definirá este viernes al próximo rival de Francia.

definirá este viernes al próximo rival de Francia. 14 de julio se jugará la semifinal en Dallas, Estados Unidos.