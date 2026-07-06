Si Bélgica le gana a Estados Unidos: ¿contra quién juega en cuartos del Mundial 2026?

El anfitrión quiere seguir firme en la cita planetaria, pero el combinado europeo tiene mucho por decir. Será infartante.

La Copa Mundial 2026 tiene un partidazo en sus octavos de final: Estados Unidos recibe a Bélgica por su acceso a la ronda de las ocho mejores selecciones. Un compromiso que promete emoción.

En el caso de USA, intentará confirmar su protagonismo tras clasificarse en el primer lugar del grupo D. Ello le permitió ingresar a la fase anterior, en la que dejó en el camino a Bosnia y Herzegovina.

Por su parte, Bélgica quiere ratificar que su combinado es de calidad y no se queda solamente en figuras individuales. Alcanzó la cima del grupo G y viene de eliminar 3-2 a Senegal.

¿Contra quién jugará el vencedor de este cruce? Ya está definido según las llaves oficiales de la FIFA: el rival será España. El elenco ibérico sufrió hasta el cierre, pero logró imponerse sobre Portugal.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Bélgica jugará contra España si clasifica en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Si Bélgica le gana a Estados Unidos: ¿contra quién juega?

En caso de avanzar, la selección belga se medirá contra España en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Si gana: ¿cuándo juega Bélgica en la Copa Mundial 2026?

Si accede a cuartos de final, Bélgica se enfrentará contra España el viernes 10 de julio. Tal cruce está pactado para las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles.