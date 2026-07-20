Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: su mensaje conmueve al mundo

El astro argentino, Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota en la final del Mundial 2026.

La pena se mantiene a flor de piel dentro de Argentina y todo esto tras lo que fue la derrota en la final de la Copa del Mundo, en donde la ‘Albiceleste’ cayó por 1-0 ante España y le dijo adiós al sueño de ser bicampeón mundial.

Esta derrota sin duda que toma mayor tristeza en Argentina por lo que parece ser el último Mundial de su gran estrella, Lionel Messi, quien no pudo ser determinante en esta final.

Tras el partido, el delantero argentino no se expresó por lo que fue esta dura caída y dejó pasar las horas para reflexionar de lo que fue este Mundial, en la que hace unos instantes, el 10 ‘Albiceleste’ dejó un importante mensaje.

Messi y su mensaje tras perder la final

Messi rompió el silencio en su Instagram | Foto: Getty Images

El delantero argentino, Lionel Messi ocupó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a todo el pueblo argentino tras esta dura derrota en el Mundial 2026 ante España.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, partió señalando Messi.

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“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, agregó el 10.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.

Ahora, Lionel Messi se tomará un tiempo de descanso para recargar pilas pensando en lo que será su próxima temporada, en la que deberá tomar una decisión en la Selección Argentina, sobre si seguirá o no en la ‘Albiceleste’.