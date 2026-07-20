El "villano" de la Albiceleste se disculpó con la hinchada luego de no lograr conseguir la cuarta estrella ante España.

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones, y uno de los que alzó la voz fue Giuliano Simeone. El atacante utilizó sus redes sociales para expresar su dolor tras la caída ante España y pedir disculpas a los hinchas por no haber cumplido el gran objetivo.

El jugador del Atlético de Madrid tuvo una participación compleja en el partido. Ingresó en el segundo tiempo, pero terminó involucrado en la jugada del gol de Ferran Torres, donde perdió la marca.

Por si fuera poco, contó con una clara opción para empatar, aunque su remate se fue por encima del travesaño… fue, ni más ni menos, la ÚNICA chance de Argentina de cara al arco.

La autocrítica de Giuliano Simeone tras el Mundial 2026

Tras el encuentro, Simeone no esquivó la autocrítica y publicó un sentido mensaje. “No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa”, escribió en su cuenta de Instagram, reflejando el duro golpe que significó la derrota.

En el mismo mensaje, el delantero también valoró el esfuerzo del equipo durante el torneo. “Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos”, añadió, destacando el compromiso del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

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Pese a la tristeza, Simeone también mostró respeto por el rival y cerró su publicación felicitando a España por el título. Mientras Argentina intenta asimilar el golpe, sus protagonistas comienzan a dar la cara, en una derrota que seguirá marcando al grupo en lo que bien pudo ser el “Last Dance” de Lionel Messi.