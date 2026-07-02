El astro portugués no dejó pasar la ocasión para dedicarle el sufrido triunfo ante los croatas al fallecido Diogo Jota.

Portugal tuvo que trabajar más de la cuenta para seguir con vida en el Mundial. En un duelo cargado de historia y jerarquía, el equipo de Roberto Martínez se impuso por 2-1 a Croacia en Toronto, en un partido que parecía escaparse, pero que terminó resolviendo en los minutos finales.

El conjunto luso dominó gran parte del encuentro, monopolizando la posesión y generando las ocasiones más claras, aunque se encontró con una muralla en Dominik Livaković. Pese a ese control, fue Croacia quien golpeó primero: Ivan Perišić aprovechó un espacio en el área al minuto 53 y puso en ventaja a los balcánicos.

La reacción portuguesa no tardó en llegar. Con empuje, intensidad y volumen ofensivo, logró el empate desde el punto penal gracias a Cristiano Ronaldo, quien no falló y devolvió la tranquilidad a su equipo.

Cuando el partido parecía destinado al alargue, apareció la jugada decisiva. Rafael Leão desbordó por la izquierda y lanzó un centro perfecto que encontró a Gonçalo Ramos, quien con un certero cabezazo selló el 2-1 definitivo en el tiempo añadido.

Croacia aún tuvo una última vida con un gol en la agonía, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego, sentenciando así la clasificación de Portugal a los octavos de final.

El emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. El capitán portugués dedicó el triunfo a Diogo Jota, exjugador del Liverpool y compañero de selección fallecido en 2025 en un accidente automovilístico.

Publicidad

CR7 levantó los brazos al cielo y realizó un gesto de homenaje que rápidamente dio la vuelta al mundo, recordando a su excompañero de selección. Un instante cargado de emoción que contrastó con la intensidad del partido y que dejó en evidencia la unión del plantel portugués.

El triunfo no solo significó el paso a la siguiente ronda, sino también una noche especial marcada por el recuerdo y el respeto.

Revisa las imágenes del emotivo homenaje a Diogo Jota

SIEMPRE PRESENTE: todo el plantel de Portugal le dedicó el triunfo vs. Croacia a Diogo Jota.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nhcb6C5huM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Publicidad

Homenaje de Cristiano Ronald y Portugal al fallecido Diogo Jota (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Homenaje de Cristiano Ronald y Portugal al fallecido Diogo Jota. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Homenaje de Cristiano Ronald y Portugal al fallecido Diogo Jota. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Publicidad