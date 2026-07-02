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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Portugal vs Croacia sigue el minuto a minuto GRATIS del partido que enfrenta a CR7 con Modric

La escuadra que logre salir con el bando de la victoria en Canadá timbrará pasajes directos para chocar ante la súper España en octavos.

119' TERMINA EL PARTIDO

Termina el partido lleno de polémica. Portugal avanza a octavos de final.

Gracias por seguir el minuto a minuto de RedGol.

116' ANULADO

No cuenta el gol por posición de adelanto. Increíble final.

103' GOOOOOOOOL DE CROATA

GOOOOOOOOL DE CROACIA. Increíble. Gvardiol anota en la última jugada del partido. Nos vamos al alargue.

94' GOOOOOOOOL PORTUGUÉS

GOOOOOOOOL DE PORTUGAL. Centro tremendo de Leao y Ramos se eleva y con un cabezazo pone el 2-1.

93' PIDEN PENAL

Nuno Mendes cae dentro del área y pide penal, sin embargo, no cobran nada.

90' TIEMPO CUMPLIDO

Se jugarán 10 minutos de tiempo agregado en Toronto.

89' SE SALVA PORTUGAL

Sucic lanza un lindo centro pasada y en el segundo palo está Pasalic, que conecta de cabeza y la pelota se va pidiendo permiso.

85' FINAL PAREJO

Los croatas juegan a su ritmo y parecen manejar el encuentro en el final. Si no hay más goles, nos vamos al alargue.

81' ANULADO

Anotaba Sucic para los croatas, pero cobran posición de adelanto. Se está revisando la jugada.

76' ¡KOVACIC!

El volante le pega con la derecha desde afuera del área y la pelota da en el poste... en el rebote le queda de nuevo y obliga a la reacción de Costa. Partidazo.

72' NO FALLA

El gol de penal de CR7.

68' GOOOOOOOOL DE PORTUGAL

GOOOOOOOOL PORTUGUÉS. Cristiano Ronaldo no falla y pone el 1-1 ante Croacia.

67' PENAL

Espen Eskås dice que hay penal para Portugal.

66' POSIBLE PENAL

El árbitro va a mirar una jugada que puede ser penal para Portugal, por falta contra Renato Veiga.

60' ANULADO

Anota Cristiano Ronaldo tras una hermosa definición y la jugada tiene que ser revisada.

58' ERA GOLAZO

Rafa Leao le pega con toda su fuerza desde la entrada del área y la pelota es devuelta por el horizontal.

56' EL GOL CROATA

Así fue el gol de Ivan Perisic.

53' GOOOOOOOOL DE CROACIA

GOOOOOOOOL CROATA. Ivan Perisic aparece en el segundo palo, para el balón y con un zurdazo pone la sorpresa.

48' CASI CROACIA

Aparece destapado Kovacic, remata al arco y una pierna de un portugués manda la pelota al tiro de esquina.

46' ARRANCA EL COMPLEMENTO

Ya se juega el segundo tiempo en Canadá. Portugal 0-0 Croacia por los 16° de final del Mundial 2026.

45+4' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Termina el primer tiempo. No se hacen daño Portugal y Croacia en Toronto.

45' TIEMPO CUMPLIDO

Se jugarán 4 minutos adicionales en Toronto.

37 ' BUSCA CANCELO

Joao Cancelo se descuelga por la derecha y cuando toma línea de fondo lanza un centro rasante, que se va a las manos del meta croata.

30 ' CASI

Joao Cancelo pisa hacia adentro y mete un centro buscando a un compañero... se pasa primero Fernando y luego Cristiano. Era el primero.

23' DOMINIO PORTUGUÉS

Los portugueses manejan a placer el balón. Tienen el 69% de dominio de la pelota, aunque aún no pueden batir la puerta de Livakovic.

16' PROTAGONISTA

Cristiano Ronaldo busca su gol de cualquier manera.

13' MAL CRISTIANO

El Bicho prueba con un tiro libre de buena distancia, aunque le da muy mal y la pelota rebota en la barrera croata.

7' PRESIÓN LUSA

Los portugueses se sacaron los ropajes defensivos de partidos anteriores y salieron con todo a buscar la victoria.

4' NOTABLE LIVAKOVIC

Rafa Leao se escapa por la izquierda y busca a Fernandes, quien obliga a la gran reacción del meta Livakovic. Era el 1-0.

3' AVISA CROACIA

La primera llegada de riesgo fue para los croatas. Budimir le pega de zurda, pero se va muy fácil a las manos de Costa.

1' ARRRANCA

Ya se juega el partido entre Portugal y Croacia en Toronto, por los 16° de final del Mundial 2026.

SE VIENE

Los jugadores portugueses y croatas salen a la cancha para buscar el paso a los octavos de final del Mundial.

¿SE RETIRA EL BICHO?

La hermana de Cristiano Ronaldo pone en alerta a todos.

EL EQUIPO CROATA

La alineación croata, liderada por Luka Modric.

EL ONCE LUSO

La formación portuguesa.

MUY CONCENTRADO

La llegada de Cristiano Ronaldo al estadio de Toronto para el partido entre Portugal y Croacia.

Cristiano Ronaldo está concentrado para el partido ante Croacia.

Cristiano Ronaldo está concentrado para el partido ante Croacia.

NO ES LISBOA

Las imágenes que llegan desde Toronto muestran la locura que provocan los hinchas portugueses en la previa al partido.

BICHO TITULAR

Cristiano Ronaldo no suelta la titularidad y pese a las críticas es de la partida ante Croacia. La gran sorpresa en Portugal es la presencia de Rafa Leao en la banda izquierda.

TREMENDO AMBIENTE

Los hinchas de Portugal se toman las calles de Toronto en la antesala al partido.

RIVAL CONFIRMADO

El ganador del partido entre lusos y balcánicos tendrá un duro oponente en la siguiente instancia, ya que se verá las caras con España, que le ganó caminando por 3-0 a Austria.

¡BUENAS TARDES!

Buenas tardes amig@s, damos inicio al relato del partido entre Portugal y Croacia, por los 16° de final del Mundial 2026.

Portugal se pone arriba en los minutos finales.
© Getty ImagesPortugal se pone arriba en los minutos finales.

El cuadro principal de eliminación directa no da un solo segundo de tregua y pone frente a frente a dos colosos continentales que cargan con una mochila gigante de presión. Llegó el momento: uno de los cruces más esperados por los nuevos 16avos de final del Mundial 2026 es el encuentro entre Portugal y Croacia, que se desarrollará en el Estadio de Toronto.

La incertidumbre liguera se ha tomado los entrenamientos de la escuadra ibérica. El equipo luso que encabeza Cristiano Ronaldo está sembrado de dudas en la Copa del Mundo, porque apenas sumó una magra victoria ante el débil combinado de Uzbekistán, mientras que empató en las jornadas previas con RD Congo y Colombia. “CR7” sabe que no hay mañana en el pasto y que debe encender los motores si no quiere armar las maletas antes de tiempo.

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La resistencia de los Balcanes: Modric busca golpear a la cátedra

Por la vereda opuesta aparece un bando que sabe perfectamente lo que es morder el pasto con el cuchillo entre los dientes en las instancias definitivas. El seleccionado de los Balcanes, que tiene en el eterno Luka Modric a su gran figura, se repuso con creces a la derrota sumada en el estreno contra Inglaterra, encadenando sendas victorias frente a Panamá y Ghana; sin embargo, su juego colectivo aún no convence a los especialistas.

Las coordenadas para no perderse este choque nuclear ya están completamente confirmadas en la parrilla televisiva nacional. Portugal y Croacia juegan desde las 19:00 horas, con la transmisión oficial en directo de las pantallas de DSports y Chilevisión, buscando sellar los pasajes para transformarse en el rival de la súper España en los octavos de final del Mundial 2026. ¡Un duelo de dientes apretados donde el que parpadea en la cancha se va directo a la casa!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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