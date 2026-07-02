El ganador del partido entre lusos y balcánicos tendrá un duro oponente en la siguiente instancia, ya que se verá las caras con España , que le ganó caminando por 3-0 a Austria .

Cristiano Ronaldo no suelta la titularidad y pese a las críticas es de la partida ante Croacia. La gran sorpresa en Portugal es la presencia de Rafa Leao en la banda izquierda.

La primera llegada de riesgo fue para los croatas. Budimir le pega de zurda, pero se va muy fácil a las manos de Costa.

Rafa Leao se escapa por la izquierda y busca a Fernandes, quien obliga a la gran reacción del meta Livakovic. Era el 1-0.

Los portugueses manejan a placer el balón. Tienen el 69% de dominio de la pelota, aunque aún no pueden batir la puerta de Livakovic.

Joao Cancelo se descuelga por la derecha y cuando toma línea de fondo lanza un centro rasante, que se va a las manos del meta croata.

Rafa Leao le pega con toda su fuerza desde la entrada del área y la pelota es devuelta por el horizontal.

El volante le pega con la derecha desde afuera del área y la pelota da en el poste... en el rebote le queda de nuevo y obliga a la reacción de Costa. Partidazo.

Los croatas juegan a su ritmo y parecen manejar el encuentro en el final. Si no hay más goles, nos vamos al alargue.

La escuadra que logre salir con el bando de la victoria en Canadá timbrará pasajes directos para chocar ante la súper España en octavos.

El cuadro principal de eliminación directa no da un solo segundo de tregua y pone frente a frente a dos colosos continentales que cargan con una mochila gigante de presión. Llegó el momento: uno de los cruces más esperados por los nuevos 16avos de final del Mundial 2026 es el encuentro entre Portugal y Croacia, que se desarrollará en el Estadio de Toronto.

La incertidumbre liguera se ha tomado los entrenamientos de la escuadra ibérica. El equipo luso que encabeza Cristiano Ronaldo está sembrado de dudas en la Copa del Mundo, porque apenas sumó una magra victoria ante el débil combinado de Uzbekistán, mientras que empató en las jornadas previas con RD Congo y Colombia. “CR7” sabe que no hay mañana en el pasto y que debe encender los motores si no quiere armar las maletas antes de tiempo.

La resistencia de los Balcanes: Modric busca golpear a la cátedra

Por la vereda opuesta aparece un bando que sabe perfectamente lo que es morder el pasto con el cuchillo entre los dientes en las instancias definitivas. El seleccionado de los Balcanes, que tiene en el eterno Luka Modric a su gran figura, se repuso con creces a la derrota sumada en el estreno contra Inglaterra, encadenando sendas victorias frente a Panamá y Ghana; sin embargo, su juego colectivo aún no convence a los especialistas.

Las coordenadas para no perderse este choque nuclear ya están completamente confirmadas en la parrilla televisiva nacional. Portugal y Croacia juegan desde las 19:00 horas, con la transmisión oficial en directo de las pantallas de DSports y Chilevisión, buscando sellar los pasajes para transformarse en el rival de la súper España en los octavos de final del Mundial 2026. ¡Un duelo de dientes apretados donde el que parpadea en la cancha se va directo a la casa!