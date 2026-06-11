Una de las figuras sudamericanas que estará en el Mundial 2026 destacó al chileno Alexis Sánchez entre sus referentes.

Ya está en disputa el Mundial 2026 y todo el planeta está hablando de este magno evento que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá, donde Chile no pudo clasificar.

En total fueron seis las selecciones de Conmebol que sacaron pasajes para la Copa del Mundo, entre ellas Ecuador, que terminó en la segunda posición de la Eliminatorias Sudamericanas.

Una de las figuras principales de ‘La Tri’ es el volante Moisés Caicedo, quien en la previa del estreno en el Mundial tuvo una simpática interacción con TNT Sports.

El mediocampista del Chelsea eligió a sus futbolistas favoritos de cada uno de los países de Sudamérica, aunque no entró en la dinámica ninguno de Bolivia, Perú y Venezuela.

El ecuatoriano partió nombrando a Lionel Messi de Argentina, Neymar en Brasil y el tercero en la lista fue nada más que Alexis Sánchez en Chile.

Moisés Caicedo elige a Alexis Sánchez como su favorito de Chile. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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El Niño Maravilla se ganó un espacio en el corazón de Caicedo, a quien enfrentó en dos ocasiones por Eliminatorias. Pero de seguro que lo marcó por sus actuaciones con la ‘Generación Dorada’ de la Selección Chilena y su exitosa carrera en Europa.

El resto de los jugadores sudamericanos que destacó el ‘Niño Moi’ fueron Luis Díaz de Colombia, su compatriota Antonio Valencia en Ecuador, Julio Enciso de Paraguay y Luis Suárez en Uruguay.

Mira el VIDEO a continuación:

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El grupo y el debut de Ecuador

Cabe recordar que Ecuador participará de su quinta Copa del Mundo y en esta edición es parte del Grupo E, que comparte con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Su estreno será ante los elefantes africanos el domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

En síntesis

Moisés Caicedo eligió a Alexis Sánchez como su jugador chileno favorito en TNT Sports.

eligió a como su jugador chileno favorito en TNT Sports. Grupo E del Mundial 2026 cruzará a Ecuador, Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

del Mundial 2026 cruzará a Ecuador, Alemania, Curazao y Costa de Marfil. 14 de junio será el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Philadelphia.