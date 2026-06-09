La Selección de Ecuador es una de las 48 participantes del Mundial 2026 en la que es su quinta participación en una Copa del Mundo.

Comienza el Mundial 2026 y en Sudamérica tenemos seis representantes en esta inédita Copa del Mundo en la que compiten 48 selecciones y que se lleva a cabo de forma inédita en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Entres los equipo de Conmebol está la Selección de Ecuador, que dice presente en la quinta Copa del Mundo de su historia, tras Qatar 2022, Brasil 2014, Alemania 2006 y Corea-Japón 2002.

La Tri clasificó a esta cita planetaria en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas, onde tuvo un rendimiento del 59,26%, solo por detrás de Argentina, vigente campeón del mundo.

Su entrenador es el argentino Sebastián Beccacece, conocido en Chile por haber dirigido a la U y ser ayudante de Jorge Sampaoli en La Roja campeona de América en 2015.

Entre las figuras de Ecuador están el volante Moisés Caicedo del Chelsea, el defensa Piero Hincapié del Arsenal, también Willian Pacho que viene de ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain y su capitán, el histórico Enner Valencia.

En este Mundial 2026, la Selección Ecuatoriana quedó sorteada en el Grupo E, donde enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Durante la fase de grupos, el equipo de la mitad del mundo jugará sus tres partidos en Estados Unidos.

Publicidad

Nómina de Ecuador

ARQUEROS

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (Kifisia)

DEFENSAS

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Félix Torres (Internacional de Porto Alegre)

Jackson Porozo (Xolos de Tijuana)

Joel Ordóñez (Brujas)

Willian Pacho (PSG)

Piero Hincapié (Arsenal)

Yaimar Medina (KRC Genk)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

VOLANTES

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Denil Castillo (FC Midtjylland)

John Yeboah

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Kendry Páez (River Plate/Chelsea)

Moisés Caicedo (Chelsea)

Pedro Vite (Pumas UNAM)

DELANTEROS

Alan Minda (Atlético Mineiro)

Anthony Valencia (Royal Antwerp FC)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Enner Valencia (Pachuca)

Jordy Caicedo (Huracán)

Jeremy Arévalo (Stuttgart)

Nilson Angulo (Sunderland)

Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise)

Publicidad

Las camisetas de Ecuador para el Mundial 2026

Las camisetas de Ecuador para el Mundial 2026: a la izquierda la titular, al centro la de visita y a la derecha la alternativa.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador – 19:00 horas – Lincoln Financial Field, Philadelphia

20 de junio: Ecuador vs. Curazao – 20:00 horas – Arrowhead Stadium, Kansas City

25 de junio: Ecuador vs. Alemania – 16:00 horas – MetLife Stadium, Nueva Jersey

En síntesis