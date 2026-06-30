Gianni Infantino vuelve a tener un especial gesto con Argentina en pleno Mundial: sorprende a todos

El gesto de Gianni Infantino a Argentina en pleno Mundial que genera sorpresa para todos.

El Mundial 2026 entró ya en su etapa de definiciones, en donde los diferentes países que se mantienen en competencia buscan poder mostrar su mejor nivel futbolístico para poder conseguir el anhelado título de la Copa del Mundo.

En pleno desarrollo de esta competencia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha hecho noticia en las últimas horas con un particular gesto cariñoso a la Selección Argentina, con la que parece tener una relación bastante especial.

Desde que Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022, cada gesto de Infantino a la ‘Albiceleste’ genera mucha repercusión entre los hinchas y las redes sociales, ante un cierto favoritismo que le atribuyen al mandamás por Argentina.

Esta cercanía entre Infantino y Argentina volvió a tomar fuerza en las últimas horas por un particular posteo del mandamás de la FIFA en sus redes, saludando fraternalmente a un jugador de la selección de dicho país.

Infantino hace noticia con su gesto a Argentina | Foto: Getty Images

El cariñoso saludo de Infantino a Paredes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino ocupó su cuenta de Instagram para dejarle un fraternal saludo al volante argentino, Leandro Paredes, quien en las últimas horas estuvo de cumpleaños.

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Infantino lanzó una historia en Instagram con dos fotos con el volante de la ‘Albiceleste’, acompañado de un emotivo mensaje, que generó la sorpresa de muchos.

“Feliz cumpleaños Leandro Paredes, un jugador extraordinario que destaca en su club y en la selección Argentina, a la que ayudó a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Fue un gusto coincidir contigo el año pasado en el Mundial de Clubes FIFA. Mucho éxito en la Copa Mundial de la FIFA“, escribió.

Este mensaje sin duda que no pasó desapercibido por parte de los hinchas del fútbol, quienes se extrañan por la cercanía tan pronunciada entre Gianni Infantino y Argentina, la que sin duda genera suspicacias para los fanáticos en pleno desarrollo del Mundial 2026.

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