Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 30 de junio y cómo ver en Chile

Tres partidos se juegan este martes 30 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026, donde el primero en saltar a la cancha será Erling Haaland y sus compañeros de Noruega, quienes deberán enfrentar a Costa de Marfil.
Para la tarde está programado el partido de un serio candidato a quedarse con la Copa del Mundo: Francia, quien deberá hacerle frente a una Suecia que clasificó con lo justo a los dieciseisavos de final del certamen.
Francia enfrenta a Suecia esta tarde. | Foto: Getty Images
Para la noche quedará la fiesta que se armará en el Estadio Azteca cuando México tenga que recibir a un Ecuador que viene con el ánimo a tope tras clasificar a esta etapa con un histórico triunfo ante Alemania.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
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Los partidos de HOY martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega
· Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
Francia vs. Suecia
· Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.
México vs. Ecuador
· Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.