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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 30 de junio y cómo ver en Chile

Este martes sigue la acción de los dieciseisavos de final con tres compromisos que prometen sacar chispas en Norteamérica.

Sigue la acción del Mundial este martes 30 de junio.
© Getty ImagesSigue la acción del Mundial este martes 30 de junio.

Tres partidos se juegan este martes 30 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026, donde el primero en saltar a la cancha será Erling Haaland y sus compañeros de Noruega, quienes deberán enfrentar a Costa de Marfil.

Para la tarde está programado el partido de un serio candidato a quedarse con la Copa del Mundo: Francia, quien deberá hacerle frente a una Suecia que clasificó con lo justo a los dieciseisavos de final del certamen.

Francia enfrenta a Suecia esta tarde. | Foto: Getty Images

Francia enfrenta a Suecia esta tarde. | Foto: Getty Images

Para la noche quedará la fiesta que se armará en el Estadio Azteca cuando México tenga que recibir a un Ecuador que viene con el ánimo a tope tras clasificar a esta etapa con un histórico triunfo ante Alemania.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Los partidos de HOY martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

· Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Francia vs. Suecia

· Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

México vs. Ecuador

· Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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