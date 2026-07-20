Indignante: Roberto ‘Ratón’ Ayala agrede de puño en la cara a Dani Olmo en imagen que no captó la TV

Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, agredió en la cara al jugador del FC Barcelona tras el pitazo final.

La frustración se apoderó de Argentina el día de ayer en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, toda vez que el cuadro trasandino no se pudo quedar con su cuarta Copa del Mundo y terminó cayendo ante España por la cuenta mínima en la gran final de la cita mundialista.

El descontrol se hizo evidente en algunos jugadores como Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes derechamente fueron a agredir a jugadores españoles tras el pitazo final sin mediar ninguna provocación.

Lo más lamentable, eso sí, no vino por parte de los jugadores: Roberto ‘Ratón’ Ayala, ex jugador y miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue captado dando un cobarde golpe de puño en la cara a Dani Olmo, figura de España y el FC Barcelona.

Roberto Ayala, cuerpo técnico de Scaloni, agredió a Dani Olmo con un puñetazo tras acabar el partido.



Vergonzoso.pic.twitter.com/9OZg7pSEKk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 20, 2026

Si bien la situación no escaló a mayor, el ex jugador se llevó las críticas en Redes Sociales por no saber guardar la compostura y agredir a un jugador que bien podría ser su hijo por la amplia diferencia de edad.

Así las cosas, una vez más queda demostrado que Argentina es una potencia mundial cuando se trata de fútbol, pero cuando hay que reconocer la derrota y saber perder, nuevamente no están a la altura de lo que se espera.

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En síntesis

España venció a Argentina 1-0 en la final del Mundial en Nueva Jersey.

El exjugador Roberto Ayala agredió con un golpe de puño a Dani Olmo.

Los futbolistas Nahuel Molina y Leandro Paredes agredieron a jugadores españoles tras el partido.