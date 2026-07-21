El influencer y la banda surcoreana del momento marcaron un hito sin precedentes luego de coincidir en la gran final del Mundial 2026.

El internet tiene un nuevo hito, y esta vez con contexto mundialista. IShowSpeed y BTS rompieron todos los registros en Instagram luego de protagonizar el Reel más visto en la historia de la plataforma en sus primeras 24 horas.

El registro no fue casualidad. Todo ocurrió en el marco de la gran final del Mundial 2026, donde ambos coincidieron en distintos momentos del espectáculo global.

Speed estuvo en el inicio de la final y subiendo contenido en varios partidos, mientras que BTS fue uno de los platos fuertes del show de mediotiempo. Fue precisamente en ese contexto donde se dio el inesperado encuentro que terminó dando la vuelta al mundo.

El video, que captura ese cruce entre el streamer y la banda surcoreana, alcanzó la impactante cifra de 300 millones de reproducciones en solo 24 horas, consolidándose como un fenómeno viral sin precedentes. La publicación fue compartida millones de veces, impulsada tanto por fanáticos del K-pop como por seguidores del creador de contenido.

El impacto del momento refleja el poder actual de las colaboraciones entre figuras digitales y estrellas de la música. La combinación entre una audiencia global como la de BTS y el alcance masivo de Speed generó un efecto inmediato, posicionando el contenido en lo más alto de las tendencias mundiales en cuestión de horas.

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Analistas de redes sociales coinciden en que este tipo de cruces marcan un antes y un después en la forma en que se consume contenido. Ya no se trata solo de música o streaming por separado, sino de eventos híbridos capaces de dominar internet en tiempo récord.

Con este nuevo récord, Speed suma otro hito a una carrera marcada por la viralidad, mientras que BTS reafirma su estatus como fenómeno global. Y todo, gracias a un encuentro fortuito en el escenario más grande del planeta: el Mundial.

Revisa acá el video entre BTS y Speed