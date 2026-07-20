“Inaceptable”: La fea actitud de Argentina que no se vio en la transmisión oficial y que da la vuelta al mundo

La albiceleste tuvo una fea actitud en la entrega de premios que no se vio por la transmisión oficial del Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 finalizó el día de ayer con el triunfo de España sobre Argentina por la cuenta mínima, donde los europeos fueron amplios dominadores y merecieron quedarse con el trofeo de la Copa del Mundo.

Fue precisamente en la entrega de la copa por parte de Gianni Infantino y Donald Trump que Argentina tuvo una fea actitud que, a estas horas, da la vuelta al mundo por haber sido un ‘mal perdedor’.

Resulta que cuando España se prestaba para levantar el ansiado trofeo, el plantel argentino en su totalidad estaba de espaldas a los campeones del mundo y sólo se dedicaron a observar al público trasandino que salía del Metlife Stadium en Nueva Jersey.

Lo de la @Argentina (@AFA) es la definición de antifútbol y mal perder. No supieron ganar en el campo y han demostrado una falta de dignidad absoluta fuera de él. Dar la espalda y negar el aplauso a la @SEFutbol es una actitud marrullera, tosca e inaceptable para profesionales. pic.twitter.com/1D7JkSSsWP — Dr House 🇪🇦🇺🇦🗽✝️ (@mcelpmqop) July 20, 2026

La imagen rápidamente se empezó a hacer viral en Redes Sociales y los hinchas cuestionaron la actitud de los trasandinos: “Anti fútbol”, “Malos perdedores”, “No esperaba más de Argentina”, fueron algunos de los epítetos que más se repetían en Redes Sociales.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que España capturó su segunda Copa del Mundo e igualó la línea de Francia y Uruguay. Ahora, los españoles sueñan desde ya con la tercera el 2030 donde la final se disputará precisamente en su país.

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En síntesis

España venció a Argentina 1-0 y ganó el Mundial de Norteamérica 2026.

Gianni Infantino y Donald Trump entregaron la copa en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

España logró su segundo título mundial e igualó la línea de Francia y Uruguay.