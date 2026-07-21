Pablo Giralt reacciona a las teorías conspirativas de Argentina tras la final del Mundial ante España: “Me parecen…”

El reconocido relator argentino se refirió a las versiones que surgieron tras la derrota ante España y entregó una contundente reflexión.

La dura derrota de la Selección Argentina ante la Selección de España en la final del Mundial 2026 sigue generando todo tipo de comentarios y análisis, incluso días después del encuentro disputado en el MetLife Stadium.

Al otro lado de la Cordillera, la caída de la Albiceleste todavía genera debate entre los hinchas y algunos sectores del periodismo, donde han surgido distintas interpretaciones sobre los factores que pudieron influir en el desarrollo del partido.

En ese contexto, comenzaron a circular teorías sobre lo ocurrido antes y durante el encuentro, como la particular arenga de Lionel Messi a sus compañeros o una supuesta presión de la FIFA tras la bandera exhibida luego de la semifinal ante Inglaterra.

Pablo Giralt no cree en las teorías conspirativas

En medio de ese escenario, uno de los que se refirió al tema fue Pablo Giralt, reconocido relator argentino, quien a través de su cuenta de Instagram fue contundente al entregar su postura sobre dichas hipótesis.

“Argentina perdió con un rival que fue superior, pero eso no borra lo que hicieron estos muchachos durante todo el Mundial, con una épica total, con un corazón que nos hace sentirnos orgullosos de ser argentinos y eso no lo borra nadie”, señaló de entrada.

Messi mirando de reojo el trofeo del Mundial 2026 | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

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AdAdemás, Giralt se mostró crítico con quienes intentaron encontrar explicaciones externas a lo ocurrido en la definición del torneo. “Lo demás yo no creo en nada de lo que se dice y me parece todo hasta ridículo, pero yo me quedo con lo que siento y el resto me parecen fábulas y demás”, sentenció.

De esta manera, el narrador de goles trasandino dejó clara su postura frente a las especulaciones surgidas en las últimas horas y prefirió poner el foco en el recorrido de la Albiceleste durante toda la competencia.

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En resumen…