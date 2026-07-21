Gonzalo Reyna revela las cualidades con las que busca triunfar en la Universidad de Chile

El delantero argentino, Gonzalo Reyna dio a conocer sus grandes cualidades con las que busca brillar en la U.

Universidad de Chile en esta jornada hizo noticia tras anunciar a su primer refuerzo para lo que es la segunda parte del año, en uno de los puestos que pidió reforzar su entrenador, Fernando Gago.

El jugador en cuestión es el argentino Gonzalo Reyna, el atacante que proviene de Boston River de Uruguay, fue anunciado como el primer fichaje azul en el Centro Deportivo Azul y dio detalles de lo que es su estilo futbolístico, con el que busca marcar diferencias en Chile.

“Para mí es muy lindo estar acá, mis características son es que soy un extremo que me gusta gambetear e ir para adelante, terminar muchas jugadas. No tengo problemas de perfiles, me gusta desbordar y tirar centros”, parte señalando Reyna.

Agregando a esto, el atacante indicó: “tengo muchas ganas de crecer y acá todas las características que tengo las puedo potenciar”.

Reyna y sus grandes cualidades en la U | Foto: Photosport

La influcencia de Gago para llegar a la U

En lo que fue su rápida llegada a la Univerisdad de Chile, el delantero argentino señaló que para él fue clave la petición que hizo Fernando Gago por él, ya que conoce como trabaja desde el paso del DT por Racing Club.

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“Para mí influyó mucho, porque es un técnico que conozco en Racing Club, desde que soy muy chico, yo no estuve en primera con él, pero lo conozco bien, porque subía a sparrings”, confiesa.

Finalizando, Reyna apunta a que el sistema de Fernando Gago le cae perfecto para poder brillar como un extremo, en la que siente que puede ayudar en demasía en la Universidad de Chile con su desequilibrio y su forma de jugar, que siempre es en ir adelante.

“Para mí es algo muy lindo, si bien yo era muy chico, siempre me gustó el fútbol y a Gago en Racing las características era que jugaba bien, siempre pone un juego en el campo rival, siempre tuvo extremos que encararon, que fueron para adelante y para mí eso es muy lindo”, cerró.