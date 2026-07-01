El "Ciudadano" Kane frotó la lámpara en el epílogo liguero para sellar la remontada y citarse con el anfitrión en octavos.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se transformó en el escenario de una batalla dramática e inesperada. Parecía un partido más que accesible para Inglaterra en los 16avos de final del Mundial 2026; sin embargo, República Democrática del Congo terminó siendo un hueso duro de roer y no les simplificó nunca las cosas a los británicos en el césped. Tras una fase grupal llena de dudas, los Three Lions volvieron a exhibir sus fantasmas cuando los rivales se abroquelan atrás.

El libreto saltó por los aires de entrada de la forma más brutal. Apenas a los siete minutos de juego, Brian Cipenga recibió un centro con ventaja y, demostrando que no tenía pánico escénico, sacó un tiro rasante e imparable para batir a Jordan Pickford, clavando el 1-0 que sorprendió al mundo entero.

Tras el golazo, la escuadra celeste de los Leopardos aguantó la ventaja de forma heroica. Aprenderse este nombre: Lionel Mpasi; el portero se transformó en el héroe nacional con atajadas monumentales, repeliendo cabezazos a Jude Bellingham y voleas envenenadas a Harry Kane antes del descanso. Incluso, RD Congo rozó el segundo con un tiro de Yoane Wissa que reventó el palo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¡APARECIÓ KANE PARA EMPATAR!



De cabeza, Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/bP7n9EZ4A4 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

La ley del “Ciudadano”: Harry Kane rescata los pasajes liguero

En el complemento, la presión en el búnker británico era asfixiante. El técnico adelantó las líneas y el juego se inclinó por completo hacia el área africana. Tras mucho empuje y con el gol del empate más que cantado por la insistencia táctica, llegó el desahogo liguero internacional. A los 75 minutos, un centro preciso desde la banda izquierda encontró el frentazo letal de Harry Kane; aunque Mpasi la alcanzó a tocar, el balón besó la red para el 1-1.

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Cuando las papas queman en el pasto y los circuitos colectivos no andan, la jerarquía individual es la que dicta sentencia. El delantero del Bayern Munich volvió a vestirse de salvador absoluto de los Three Lions: Kane se juntó en corto con Anthony Gordon y mandó un misil imposible de atajar a los 86 minutos para decretar el 2-1 definitivo.

Con el pitazo final decretado por el juez Adham Mohammad, la sorpresa de los Leopardos se esfumó en Atlanta, pero el bando inglés avanza dejando muchísimas dudas liguera en el camino. Este agónico triunfo de Inglaterra nos da un tremendo y electrizante partido de octavos de final ante México, donde los británicos tendrán que meterse a la caldera del Estadio Azteca para desafiar al anfitrión. ¡Un choque nuclear en Ciudad de México que se jugará con el bando encendido y dará muchísimo de qué hablar!

El gol del triunfo de Harry Kane

¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!



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