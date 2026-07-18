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¿Por qué Francia vs. Inglaterra no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

La cita mundialista tiene un encuentro de lujo en la búsqueda del tercer lugar. Será entre dos combinados que decepcionaron.

Francia vs. Inglaterra: cómo ver en Chile.
© Getty ImagesFrancia vs. Inglaterra: cómo ver en Chile.

La Copa Mundial 2026 llega a su fin. Este sábado 18 de julio, se realizará el duelo válido por la disputa del tercer y cuarto lugar: Francia e Inglaterra van por el premio de consuelo.

Luego de caer 2-0 contra España, el combinado galo intentará dar vuelta la página y entregarle la última alegría a su pueblo. El principal candidato al título tendrá que conformarse con menos.

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Por su parte, la escuadra inglesa aún no lo puede creer. Pese a que comenzó ganando contra Argentina, el elenco sudamericano revirtió el marcador y los dejó fuera de la lucha por la corona.

Cabe consignar que será el penúltimo encuentro del certamen internacional, a la espera de que España y Argentina se hagan presentes en la final. Se desarrollará en New Yersey.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La Copa Mundial 2026 está en instancias decisivas. (Foto: Getty Images)

La Copa Mundial 2026 está en instancias decisivas. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Francia vs. Inglaterra?

El partido está pactado para este sábado 18 de julio. Se jugará desde las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium.

¿Por qué no transmite Chilevisión?

El canal nacional no cuenta con todos los derechos televisivos de la cita planetaria. Por ello, no podrá emitir la definición entre Francia e Inglaterra.

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La única forma de ver el partido en Chile

De este modo, solamente podrás sintonizar EN VIVO y ONLINE el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra a través de las siguientes plataformas de pago: DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.

Martín Aliaga
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