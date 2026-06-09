Inglaterra en el Mundial 2026: Lista de convocados, camiseta y su fixture en la fase de grupos

La Selección de Inglaterra se alista con todo para lo que será su participación en el Mundial 2026.

Este jueves comienza el Mundial 2026, en donde las distintas selecciones buscarán quedarse con el trofeo más codiciado del fútbol y convertirse en campeones del mundo.

Uno de los equipos que llega con grandes expectativas es Inglaterra, quienes bajo la conducción de Thomas Tuchel, los ‘Three Lions’ intentarán poner fin a una larga espera y conquistar su segunda Copa del Mundo, tras el histórico título que consiguieron en 1966.

La nómina inglesa mezcla experiencia y juventud, con referentes consolidados como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y Jordan Pickford, además de varias figuras que disputarán su primer Mundial.

Esta nómina no estuvo excenta de polémicas, ya que también varias figuras fueron descartadas para este Mundial, en donde Harry Maguire, Trent Alexander Arnold, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White y Phil Foden no dirán presente.

Inglaterra quiere dar la sorpresa | Foto: Getty Images

Los ingleses disputarán este miércoles su último amistoso frente a Costa Rica antes de enfocarse por completo en el debut mundialista, en donde formará parte del grupo L.

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¡LOS CONVOCADOS!

Arqueros: Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford.

Defensas: John Stones, Reece James, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah y Djed Spence.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Elliot Anderson y Morgan Rogers.

Delanteros: Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke.

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El calendario de Inglaterra

Inglaterra vs. Croacia: miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile

Inglaterra vs. Ghana: martes 23 de junio a las 16:00 horas de Chile

Inglaterra vs. Panamá: sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile