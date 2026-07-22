Malos perdedores: Hinchas de Argentina inician petición para que se repita la final del Mundial 2026

Circula una petición en change.org en donde se exige la repetición de la final entre Argentina y España, pero con otro árbitro.

Han pasado más de 48 horas desde que España se proclamó como el nuevo campeón del mundo, toda vez que derrotó a Argentina en la gran final del Mundial de Norteamérica 2026 con un solitario gol de Ferran Torres en el tiempo de alargue.

El compromiso, prácticamente, no tuvo disputa: España fue superior de principio a fin e incluso no le validaron un gol que, tras las repeticiones, se apreció que era completamente legitimo y podría haber cambiado el destino del encuentro.

Hinchas argentinos culpan a Slavko Vincic. | Foto: Getty Images

Más allá de haber perdido en buena ley y sin patear al arco, hinchas de Argentina fueron hasta la página ‘change.org’, donde uno puede iniciar peticiones, para pedir que la final del Mundial 2026 entre argentinos y españoles se repita, pero sin el árbitro ‘corrupto’.

La iniciativa ya cuenta con más de 35 mil firmas para que la FIFA tome cartas en el asunto, pero el alegato carece de sustento y no hay argumento alguno para poder decir que Argentina fue robada el domingo pasado en Nueva Jersey.

Así las cosas, es de esperar que este tipo de situaciones se repitan en el corto plazo tras no saber perder. Eso sí, Lionel Scaloni ya advirtió el día de ayer el peligro de estas teorías y él mismo reconoció que España ganó en buena ley y fue superior a la albiceleste.

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En síntesis

España ganó el Mundial Norteamérica 2026 tras vencer a Argentina con gol de Ferran Torres.

Lionel Scaloni reconoció que España fue superior y ganó el título en buena ley.

Hinchas argentinos juntaron 35 mil firmas en Change.org pidiendo repetir la final del Mundial.