Daniel Arrieta destapa la postura de Fernando Ortiz tras frustrada llegada de Santiago Mele a Colo Colo

El periodista y reportero que cubre a los albos en TNT Sports destapó la postura del DT de Colo Colo tras la no llegada de Santiago Mele.

Colo Colo vuelve a la acción de la Liga de Primera 2026 este viernes, día en donde debe recibir en el Estadio Monumental la visita de Deportes Limache por la Fecha 16 y con varias bajas para el encuentro.

De reojo, en el Cacique miran al Mercado de Fichajes donde ayer recibieron un mazazo: Santiago Mele, portero, estaba listo para arribar al Estadio Monumental, pero su fichaje se cayó en el último minuto y ahora jugará en Independiente de Avellaneda.

Uno que conoce de cerca la interna de los albos es Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día para TNT Sports y quien destapó la postura de Fernando Ortiz tras lo sucedido con Mele.

Santiago Mele no jugará en Colo Colo. | Foto: Getty Images

“Puede venir otro, pero yo preguntando en las últimas horas y hace muy pocos minutos me decían que para Fernando Ortiz es Santiago Mele o Santiago Mele”, dijo en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

En esa línea, Arrieta complementa diciendo que “Había otras alternativas, un plan B, pero para Ortiz la prioridad es Mele. Si ofrecen otras alternativas, puede que el técnico opte por quedarse con Gabriel Maureira y el propio Fernando de Paul”.

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Cabe recordar que el Cacique tiene hasta las 23:59 del jueves 14 de agosto para fichar jugadores, por lo que todavía hay tiempo para incorporar elementos pensando en el segundo semestre y una posible clasificación a Copa Libertadores 2027.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Limache este viernes por la Fecha 16.

Fernando Ortiz solo quiere a Santiago Mele como refuerzo para la portería.

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