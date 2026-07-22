La respuesta de Sergio ‘Kun’ Agüero a youtuber español que le sacó en cara el Mundial: Opiniones divididas

El ex jugador de Argentina generó opiniones divididas por su respuesta a un youtuber español que le sacó en cara la final del Mundial.

España es el nuevo campeón del mundo tras superar a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026 y mantendrá ese mote de campeón, al menos, hasta el año 2030 cuando se desarrolle la próxima cita mundialista.

Uno que nunca pudo ganar un Mundial, pero jugó una final, es Sergio ‘Kun’ Agüero. El argentino, desde su retiro, ha incursionado en el mundo de las comunicaciones y actualmente es un streamer activo.

En las últimas horas participó de un canal español, donde su conductor le enrostró el flamante anillo de campeón que entrega la FIFA al campeón del mundo, situación a la cual el argentino no se quedó callado y respondió enrostrando su cuenta bancaria.

“SABÉS LO QUE NO TENÉS VOS?”



El Kun Agüero atendió a un youtuber español que le chapeó la copa del mundo. pic.twitter.com/CJakmWC55d — Por Decreto (@XDecretoOK) July 21, 2026

La respuesta del trasandino generó opiniones divididas: algunos encontraron que ‘domó’ al español, mientras que otros creen que había formas más sutiles para hacerlo y no enrostrando el dinero que actualmente tiene en su cuenta corriente.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que España es el nuevo campeón del mundo y Argentina tendrá que mentalizarse en rearmar su equipo para que el 2030 vuelva a ser un candidato serio para quedarse con la Copa del Mundo.

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En síntesis

España ganó el Mundial Norteamérica 2026 tras vencer a Argentina en la gran final.

Sergio Agüero respondió mostrando su cuenta bancaria tras ser provocado por un streamer español.

Argentina deberá rearmar su equipo de cara a la próxima Copa del Mundo 2030.