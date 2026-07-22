Asoma nuevo nombre para el arco de Colo Colo tras frustrada llegada de Santiago Mele: Juega en Europa

El Cacique quiere sí o sí un arquero para el segundo semestre y ya tiene nuevo nombre en carpeta tras la no llegada de Santiago Mele.

Colo Colo tenía todo absolutamente listo para que Santiago Mele se convirtiera en nuevo arquero del Cacique, pero enredos de último minuto truncaron la negociación y el portero uruguayo ahora jugaría en Independiente de Avellaneda.

En el Cacique están furiosos con el jugador y su representante, quienes no habrían respetado el acuerdo de palabra que tenían entre ambos y trataron de ensuciar la negociación a último minuto para conseguir mejores condiciones.

En el Estadio Monumental, eso sí, no se quieren hacer mala sangre y seguirán buscando un portero para el segundo semestre. Ahí, aparece un nombre que juega en Europa y que no estaba en el radar de nadie.

¿Vigouroux a Colo Colo? | Foto: Getty Images

Se trata de Lawrence Vigouroux, portero chileno del Swansea cuyo nombre fue revelado por Cristian Arcos en ADN Deportes: “Me habían hablado de él”, dijo ante una consulta del panel y “Tiene contrato y todo, pero a veces hay que preguntar”, dijo en el programa.

Cabe mencionar que Lawrence Vigouroux tiene 32 años, juega en el Swansea de la Championship y sacarlo del Reino Unido no sería nada fácil: tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del año 2028.

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Ahora, sólo queda esperar a ver qué movimiento hace Colo Colo para traer un nuevo arquero que le pueda dar más competitividad a Gabriel Maureira, la joven carta del Cacique que se quedó con el puesto tras la lesión de Fernando de Paul.

En síntesis

Santiago Mele no llegará a Colo Colo tras caerse la negociación de último minuto.

Lawrence Vigouroux es la nueva opción de arquero que busca fichar Colo Colo.

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