Asoma nuevo nombre para el arco de Colo Colo tras frustrada llegada de Santiago Mele: Juega en Europa

Colo Colo tenía todo absolutamente listo para que Santiago Mele se convirtiera en nuevo arquero del Cacique, pero enredos de último minuto truncaron la negociación y el portero uruguayo ahora jugaría en Independiente de Avellaneda.
En el Cacique están furiosos con el jugador y su representante, quienes no habrían respetado el acuerdo de palabra que tenían entre ambos y trataron de ensuciar la negociación a último minuto para conseguir mejores condiciones.
En el Estadio Monumental, eso sí, no se quieren hacer mala sangre y seguirán buscando un portero para el segundo semestre. Ahí, aparece un nombre que juega en Europa y que no estaba en el radar de nadie.
¿Vigouroux a Colo Colo? | Foto: Getty Images
Se trata de Lawrence Vigouroux, portero chileno del Swansea cuyo nombre fue revelado por Cristian Arcos en ADN Deportes: “Me habían hablado de él”, dijo ante una consulta del panel y “Tiene contrato y todo, pero a veces hay que preguntar”, dijo en el programa.
Cabe mencionar que Lawrence Vigouroux tiene 32 años, juega en el Swansea de la Championship y sacarlo del Reino Unido no sería nada fácil: tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del año 2028.
Ahora, sólo queda esperar a ver qué movimiento hace Colo Colo para traer un nuevo arquero que le pueda dar más competitividad a Gabriel Maureira, la joven carta del Cacique que se quedó con el puesto tras la lesión de Fernando de Paul.
En síntesis
- Santiago Mele no llegará a Colo Colo tras caerse la negociación de último minuto.
- Lawrence Vigouroux es la nueva opción de arquero que busca fichar Colo Colo.
- Vigouroux tiene 32 años y contrato con Swansea hasta el 30 de junio de 2028.