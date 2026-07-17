La deplorable acción de Cristian ‘Cuti’ Romero que saca ronchas en el Mundial 2026: De esto se trata

El defensor central de Argentina fue captado por cámaras aficionadas haciendo una deplorable acción que se hizo viral.

Argentina ya está en la final del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que el miércoles pasado superó a Inglaterra por 2-1 y ahora se citó para enfrentar a nada más ni nada menos que España en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que remarla desde atrás ante los ingleses, pero lo hizo de manera satisfactoria con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez cuando nuevamente parecía que la albiceleste podía quedar fuera.

Ahora, se hizo viral una lamentable acción de Cristian ‘Cuti’ Romero tras el 1-1 de Fernández: el jugador no encontró nada mejor que hacer que burlarse de Jordan Pickford en su cara y gritarle el gol de manera provocativa.

La selección juega muy bien a la pelotita, pero lo que la hace única es la cantidad de psicópatas que tiene en el plantel. pic.twitter.com/YUg7TRNuq8 — Marian Herrera (@marianherrrera) July 17, 2026

Lamentablemente para el trasandino, el inglés no cayó en su trampa y no le dio mayor importancia, pero en Redes Sociales Romero se ganó varias críticas por preferir la burla antes que celebrar con sus compañeros de equipo.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Argentina buscará este domingo su cuarta Copa del Mundo e igualar la línea de Alemania e Italia, equipos que han dormido en los laureles los últimos mundiales y no han sido protagonistas (Italia lleva tres sin clasificar).

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina jugará la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra.

El defensor argentino Cristian ‘Cuti’ Romero se volvió viral por burlarse del arquero Jordan Pickford.

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