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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Francia vs Marruecos | Minuto a Minuto de este partidazo de Cuartos de Final

Francia, el gran candidato para ganar el Mundial, enfrenta a Marruecos, equipo sorpresa. Todo se define en Miami, para conocer al primer semifinalista.

Sale Francia a la entrada en calor

Así fue la llegada de Marruecos al estadio

¡Alineación confirmada de Francia!

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.

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¡Alineación confirmada de Marruecos!

Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Talbi, Ounahi, El Khannouss y Díaz.

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Futbolistas en capilla de Marruecos

Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss están apercibidos: si reciben una amarilla, se perderían una eventual semifinal.

Ismael Saibari no estará disponible para Marruecos

Ismael Saibari, mediocampista de Marruecos, no estará ante Francia. Si el conjunto africano avanza, podría volver para las semifinales.

Jugadores de Francia en capilla

Michael Koné, Michael Olise y Bradley Barcola llegan apercibidos: si son amonestados, se perderían una posible semifinal.

¡Último antecedente mundialista!

En Qatar 2022, Francia venció a Marruecos en semifinales con goles de Theo Hernández y Kolo Muani.

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Francia vs Marruecos: historial

En los seis antecedentes entre ambas selecciones, Francia logró cuatro victorias y hubo dos empates. Marruecos intentará conseguir su primer triunfo frente al elenco galo.

Terna arbitral del partido

  • Árbitro central: Facundo Tello (ARG)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)
  • Cuarto árbitro: Darío Herrera (ARG)
  • Árbitro de reserva: Cristian Navarro (ARG)
FIFA

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.
  • Marruecos: Yassine Bounou, Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss, Brahim Diaz y Soufiane Rahimi.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos?

Los aficionados de Perú y Sudamérica podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal de DSports, que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

Para quienes prefieran ver el partido por streaming, DGO y Paramount+ también contarán con la transmisión en vivo del cotejo. Ambas plataformas permitirán seguir el encuentro desde celulares, tabletas o computadoras, sin perder detalle de los cuartos de final.

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 comenzará a las 15:00 horas de Perú y 20:00 GMT. A continuación, conoce los horarios del encuentro en distintos países del mundo.

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Francia y Marruecos!

Francia y Marruecos se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue la previa y todas las incidencias del partido en el minuto a minuto de Bolavip.

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Francia vs Marruecos por los Cuartos de Final del Mundial.
© Getty ImagesFrancia vs Marruecos por los Cuartos de Final del Mundial.

La fase más dramática y electrizante de la Copa del Mundo rompió los fuegos de forma oficial en territorio estadounidense, poniendo frente a frente a dos escuadras con un historial liguero e internacional de alta tensión. Con los cuartos de final ya definidos, Francia y Marruecos son los encargados de abrir los fuegos, enfrentándose este jueves para quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Las tribunas arden en un bando liguero donde el que parpadea en la cancha se despide del sueño dorado.

Las huestes marroquíes van a saltar al terreno de juego para ratificar el excelente presente futbolístico que vienen exhibiendo en las llaves previas. Cabe recordar que los africanos llegan con el ánimo a tope tras eliminar con total autoridad a Canadá, uno de los países anfitriones del certamen, gracias a las descollantes actuaciones de Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi.

+ Seguinos en

El equipo tiene los argumentos necesarios para revertir la pizarra y arrastra los pergaminos de haber superado en la ronda anterior a Paraguay, avanzando a esta instancia gracias a un penal ejecutado por Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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