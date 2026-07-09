La fase más dramática y electrizante de la Copa del Mundo rompió los fuegos de forma oficial en territorio estadounidense, poniendo frente a frente a dos escuadras con un historial liguero e internacional de alta tensión. Con los cuartos de final ya definidos, Francia y Marruecos son los encargados de abrir los fuegos, enfrentándose este jueves para quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Las tribunas arden en un bando liguero donde el que parpadea en la cancha se despide del sueño dorado.
Las huestes marroquíes van a saltar al terreno de juego para ratificar el excelente presente futbolístico que vienen exhibiendo en las llaves previas. Cabe recordar que los africanos llegan con el ánimo a tope tras eliminar con total autoridad a Canadá, uno de los países anfitriones del certamen, gracias a las descollantes actuaciones de Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi.
El equipo tiene los argumentos necesarios para revertir la pizarra y arrastra los pergaminos de haber superado en la ronda anterior a Paraguay, avanzando a esta instancia gracias a un penal ejecutado por Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.