14:15hs ¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos?

Los aficionados de Perú y Sudamérica podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal de DSports, que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

Para quienes prefieran ver el partido por streaming, DGO y Paramount+ también contarán con la transmisión en vivo del cotejo. Ambas plataformas permitirán seguir el encuentro desde celulares, tabletas o computadoras, sin perder detalle de los cuartos de final.