El astro del Real Madrid se pudo recuperar de un penal que falló en el primer tiempo y puso arriba en el marcador a Francia.

Este jueves comenzaron los cuartos de final del Mundial 2026 donde Francia y Marruecos definen al primer semifinalista de esta Copa del Mundo, en que Kylian Mbappé también compite por el máximo goleador.

El astro del Real Madrid desperdició un penal a los 28 minutos del primer tiempo tras una falta de la que fue víctima, pero su lanzamiento lo atajó el arquero Yassine Bounou.

Y cuando parecía que el partido se la podía hacer cuesta arriba a Les Bleus, el atacante de 27 años apareció en el complemento para abrir el marcador a los 66′, con una exquisita definición de derecha, que agarró comba para meterse en la portería de ‘Bono’.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR!



Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Con este tanto, Mbappé llegó a los ocho goles en este Mundial e iguala al argentino Lionel Messi en la primera posición.

Ambos también tienen una lucha aparte por ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con Messi en la cima con 21 goles y ‘Kiki’ escoltándolo con 20 conquistas.

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En síntesis