La cita planetaria ya comienza y acá repasamos a las nuevas joyas llamadas a marcar pauta en el fútbol durante los próximos años.

El Mundial 2026 que está literalmente a la vuelta de la esquina, no solo reunirá a las grandes estrellas consolidadas del fútbol internacional. La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá también será el escenario perfecto para que una nueva generación de talentos confirme su estatus entre la élite. Entre ellos destacan cinco futbolistas que, pese a su juventud, llegan con la responsabilidad de liderar a sus selecciones y convertirse en protagonistas del torneo más grande del planeta fútbol.

La lista está encabezada por jugadores que representan el futuro de España, Brasil, México, Argentina y Ecuador, respectivamente. Todos ellos llegan al Mundial con experiencias importantes en el fútbol profesional y con expectativas que los sitúan entre los nombres más atractivos de la competición.

Lamine Yamal: la estrella que lidera a España

Con apenas 18 años, Lamine Yamal afrontará su primera Copa del Mundo convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial. El extremo del FC Barcelona será la principal referencia ofensiva de España en la búsqueda de su segundo título mundial, respaldado por una temporada sobresaliente en la que registró 24 goles y 16 asistencias.

Principales logros de Lamine Yamal

Campeón de la Eurocopa con España.

Figura indiscutida del FC Barcelona antes de cumplir los 19 años.

Más de 40 participaciones directas de gol en la temporada previa al Mundial.

Lamine Yamal lidera la nómina de España para el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Su explosión internacional comenzó en la Eurocopa, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo. Ahora, con más experiencia y protagonismo, todas las miradas estarán puestas sobre un jugador llamado a marcar una época.

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Endrick: la gran apuesta ofensiva de Brasil

Brasil también deposita buena parte de sus esperanzas en Endrick. El delantero de 19 años destaca por su potencia física, capacidad goleadora y personalidad en los momentos importantes. Tras una destacada campaña en el Lyon a préstamo desde Real Madrid, llega al Mundial listo para asumir un papel relevante en la Canarinha.

Principales logros de Endrick

Debutó profesionalmente siendo adolescente y se convirtió en una de las mayores promesas de Brasil.

Fichó por el Real Madrid antes de cumplir los 18 años.

Firmó una temporada de 8 goles y 8 asistencias en Europa antes del Mundial.

Endrick viene de romperla en el Lyon de Francia (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

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Aunque podría comenzar el torneo como alternativa desde el banquillo, sus características lo convierten en un arma ideal para cambiar partidos y generar desequilibrio en momentos decisivos.

Gilberto Mora: el fenómeno mexicano que rompe récords

La historia de Gilberto Mora es una de las más llamativas de la Copa del Mundo. El mediocampista mexicano llegará al partido inaugural con apenas 17 años, 7 meses y 28 días, convirtiéndose en el jugador más joven del Mundial 2026 y acercándose a la histórica marca de precocidad que estableció Pelé en Suecia 1958.

Principales logros de Gilberto Mora

Jugador más joven del Mundial 2026.

Convocado con México antes de cumplir los 18 años.

Considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano.

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Mora viene de hacer un campañón en su equipo y haber sido de las grandes figuras en el Mundial Sub-20 chile 2025 (Photo by Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images)

Su creatividad, visión de juego y madurez futbolística sorprendieron tanto en el ámbito local que logró ganarse un lugar en la convocatoria definitiva del Tri, pese a competir con futbolistas de mucha más experiencia.

Nico Paz y Kendry Páez: el futuro de Argentina y Ecuador

Argentina y Ecuador también cuentan con representantes de esta nueva generación. Nico Paz, mediocampista ofensivo con gran capacidad técnica y visión de juego, aparece como una de las piezas llamadas a liderar el recambio natural de la Albiceleste. Su habilidad para generar juego y llegar al área rival lo convierten en uno de los talentos más prometedores de Sudamérica.

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Nico Paz es una de las máximas promesas de la Argentina campeona del mundo. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Por su parte, Kendry Páez llega como el principal motor creativo de Ecuador. A pesar de su corta edad, ya acumula experiencia internacional y es considerado una de las figuras más importantes de su selección. Su desequilibrio, talento y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo lo convierten en una de las joyas que pueden sorprender durante el Mundial.

Kendry Paez es una de las grandes figuras de la tricolor (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

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Principales logros de Nico Paz y Kendry Páez

Nico Paz: consolidación temprana en el fútbol europeo y presencia en la selección argentina.

Kendry Páez: debut internacional siendo adolescente y referente de Ecuador antes de los 20 años.

Ambos son considerados piezas clave del recambio generacional sudamericano.

El Mundial 2026 puede ser el torneo que confirme el nacimiento de una nueva generación de estrellas. Lamine Yamal, Endrick, Gilberto Mora, Nico Paz y Kendry Páez llegan con el talento, la personalidad y el potencial necesarios para convertirse en los grandes nombres del presente y del futuro del fútbol mundial.