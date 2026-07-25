Este es el único canal de TV que transmite a la UC vs. Deportes La Serena: a qué hora juegan, dónde y cómo ver la Liga de Primera

Cruzados y Papayeros se enfrentarán por una nueva fecha de la Liga de Primera. Revisa todos los detalles del compromiso, incluyendo horario y la señal que transmitirá el partido.

Este sábado 25, Universidad Católica vuelve a la acción en la Liga de Primera 2026 con la misión de seguir sumando puntos y no perderle pisada a Colo Colo, actual líder del certamen, que viene de derrotar a Deportes Limache.

Al frente estará Deportes La Serena, un equipo que llega con la necesidad de rescatar unidades y que intentará dar la sorpresa en el Claro Arena ante uno de los protagonistas del campeonato.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero sabe que cada punto comienza a ser clave en la lucha por los primeros puestos, mientras que los de Felipe Gutiérrez intentarán aprovechar cualquier oportunidad para sumar como visitantes y alejarse de la zona de peligro.

Ambos equipos vienen de igualar 2-2 en el último duelo disputado en la Cuarta Región | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Por eso, los hinchas cruzados y del cuadro granate ya se preparan para no perderse ningún detalle de un trascendental encuentro por el campeonato nacional, donde ambos equipos llegan con objetivos diferentes.

¿A qué hora juegan Universidad Católica vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El duelo entre la UC y La Serena se disputará este sábado 25 de julio a las 20:00 horas de Chile continental.

TV e Internet: ¿dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena?

El compromiso entre Universidad Católica y Deportes La Serena será transmitido por la señal de TNT Sports Premium.

Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro vía streaming a través de la plataforma HBO Max.