El mejor jugador del Mundial 2026 será operado de urgencia: “Necesita descansar”

Un campeón del mundo con España deberá entrar al quirófano debido a una dolencia en la espalda. Su nombre suena como posible fichaje del Real Madrid.

Una dura noticia enfrenta el mejor jugador del Mundial 2026, Rodri Hernández, quien tras coronarse campeón del mundo con la Selección de España en Nueva Jersey, tendrá que someterse a una cirugía de urgencia debido a una molestia en la espalda que arrastra desde hace algún tiempo.

El mediocampista del Manchester City aprovechará el receso tras la Copa del Mundo para ponerle fin a las dolencias antes de incorporarse a la pretemporada.

Según informó el diario Marca, el volante será intervenido mediante una cirugía ambulatoria. La noticia fue confirmada este viernes por el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca: “Por ahora, la cirugía es el lunes y necesita unas vacaciones; necesita descansar y recuperarse. Después volverá con nosotros”, señaló el técnico italiano.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Rodri #16 of Spain is presented with the Golden Ball award after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Las declaraciones de Maresca también sirvieron para despejar las dudas sobre el futuro del mediocampista de 30 años. Y es que en los últimos días, distintos medios de España aseguraron que Rodri había dado el visto bueno para convertirse en el gran fichaje del Real Madrid de José Mourinho, luego de coronarse campeón del mundo con ‘La Roja’ europea.

Sin embargo, el entrenador del Manchester City descartó que una salida esté en sus planes. “Siempre hay especulaciones sobre los grandes jugadores. No me preocupa; es normal. Ganaron el Mundial y él fue el mejor jugador”, afirmó Maresca, dando a entender que el mediocampista continuará ligado al vigente campeón de la Premier League una vez finalice su recuperación.

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‼️‼️ OJO porque MARESCA, entrenador del Manchester City, confirma la CIRUGÍA de Rodri



"Tiene una cirugía, creo que es el lunes, y necesita vacaciones, descanso y recuperación. Después de eso, estará aquí con nosotros"pic.twitter.com/C5UNKZDfxA — Madrid Sports (@MadridSports_) July 24, 2026

En síntesis…