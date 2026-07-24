Los campeones del mundo fueron de vacaciones a Ibiza e hicieron noticia por algo más que comprar un par de vinos extremadamente costosos.

Tras conquistar el Mundial 2026 con España, Ferran Torres y Marcos Llorente decidieron celebrar a lo grande. Ibiza fue el destino elegido, pero lo que realmente encendió las redes no fue el yate ni el paisaje, sino el exclusivo vino con el que brindaron.

A bordo de una embarcación de lujo, ambos jugadores fueron captados disfrutando de sus vacaciones, relajados y lejos de la presión del torneo. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la botella que compartían: un Romanée-Conti 2019, considerado uno de los vinos más exclusivos del planeta.

Un vino de otro planeta y con un precio estratosférico

El Romanée-Conti no es cualquier etiqueta. Se trata de una de las bodegas más prestigiosas del mundo, y su añada 2019 tiene un valor cercano a los 24.000 euros por botella, una cifra que supera incluso el precio de muchos autos nuevos.

El brindis de Ferran y Llorente no solo simboliza la celebración del título mundial, sino también el nivel de exclusividad que rodea a este tipo de experiencias. En comparación, días antes ya habían compartido otro vino de alta gama, un Château Rayas, pero este quedó completamente opacado por el salto a una de las botellas más codiciadas del mercado.

En el caso de Llorente no es algo nuevo. El jugador ha demostrado en varias ocasiones su afición por los vinos de colección, convirtiendo este tipo de momentos en parte habitual de su vida fuera de la cancha.

La portada que desató rumores

La situación tomó un giro aún más mediático tras la publicación de una portada de la revista ¡HOLA!, donde se muestran imágenes de ambos futbolistas compartiendo momentos de cercanía durante sus vacaciones.

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Bajo titulares como “juntos, más cómplices que nunca” y frases que apuntan a una conexión especial, la publicación deja entrever —sin confirmarlo directamente— un posible romance entre ambos campeones del mundo.

Portada de HOLA deja en entrever mucho “más que una amistad” entre los campeones del mundo.

Las imágenes, donde se les ve en actitudes cercanas y relajadas, han sido interpretadas de múltiples formas en redes sociales. Eso sí, imágenes de algún paparazzi sacadas de contexto en un ambiente de amistad, muy difícilmente sean tomadas en serio mientras no exista información oficial.

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De momento, ni Ferran Torres ni Marcos Llorente se han referido públicamente al tema, pero lo cierto es que, entre vinos de lujo y días en Ibiza, su complicidad no ha pasado desapercibida en la prensa de su propio país.