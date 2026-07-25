Mientras que en Colo Colo se preparan para recibir a Vozinha en el Estadio Monumental, se ha filtrado el sueldo que habrían pactado con el arquero.

En Colo Colo todo es alegría tras el triunfo por 3-1 ante Deportes Limache en la reanudación de la Liga de Primera 2026, que vino acompañado de un gran anuncio: el fichaje del arquero Vozinha.

Así tal cual, porque el Cacique trae directamente desde Cabo Verde a la revelación del Mundial 2026, el portero de 40 años que se ha vuelto uno de los futbolistas más seguidos a nivel planetario en redes sociales.

En el cuadro popular andaban en búsqueda de un arquero para el segundo semestre y se toparon con esta oportunidad de mercado, la que no dejaron pasar, en una maravillosa jugada de marketing.

El caboverdiano arribará a Chile a inicios de la próxima semana y firmaría un contrato por un año y medio, tal como acordaron con su representante.

Y mientras se alista su llegada al país, se ha filtrado el sueldo que tendría Vozinha en Colo Colo, que es una cifra importante aunque menor a la de la gran figura del equipo: Arturo Vidal.

Vozinha se ha transformado en un fenómeno global. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

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Este sería el sueldo de Vozinha en Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en la transmisión de Radio ADN, en total serán 900 mil dólares divididos en los 18 meses que estará en el Estadio Monumental.

Esto equivale a un salario cercano a los 47 millones de pesos, muy por debajo de los 114 palitos que percibe el King, los 80 millones de Claudio Aquino o los 70 millones de Javier Correa.

De esta forma, Vozinha estaría en el rango de lo que ganan jugadores como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

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En síntesis