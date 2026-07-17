El astro argentino se refirió a la llamativa coincidencia del destino durante un megaevento de estrellas en Nueva York.

La trastienda de la gran definición de la Copa del Mundo 2026 sumó un capítulo de altísima emotividad y alcance global. A solo horas de que Argentina y España salten al césped a definir al nuevo monarca del planeta, Lionel Messi se refirió por primera vez a la fotografía viralizada en redes sociales donde aparece bañando a Lamine Yamal cuando el atacante español era apenas un bebé.

El histórico momento en los micrófonos se dio en el marco de la Fanatics Fest New York City, cita en la que el “10” compartió un panel estelar moderado por leyendas del deporte mundial como Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Kevin Durant, y donde también estuvieron presentes Lionel Scaloni y Emiliano Martínez. Fue justamente el exmariscal de la NFL, Tom Brady, quien apuró al capitán argentino consultándole por la veracidad y el misticismo de aquella mítica captura fotográfica.

“Esa foto es una locura. Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo, la verdad es que es una locura”, confesó Messi ante la atenta mirada de las superestrellas norteamericanas.

Lionel Messi se refirió a la mítica foto con Lamine Yamal bebé

Lionel Messi: “Yo amo al Barcelona”

Más allá de la increíble coincidencia temporal, el futbolista de la Albiceleste aprovechó la plataforma para deshacerse en loas hacia el presente futbolístico del atacante de La Roja, vinculándolo directamente con sus sentimientos hacia el cuadro catalán.

Las definiciones más potentes de Messi sobre Lamine Yamal de cara a la final contemplan los siguientes puntos:

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Referente a los 19 años: El astro argentino destacó la madurez de la joven figura. “Es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y le deseo lo mejor. Es un referente mundial con 19 años y tiene toda la carrera por delante” .

El astro argentino destacó la madurez de la joven figura. . Frenar el hito histórico: Messi reconoció el peligro que representa para las pizarras trasandinas, pero mandó una advertencia de cara al domingo: “Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros daremos lo máximo para que no sea esta vez. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda”.

El plan de la Scaloneta: Finalmente, el capitán remarcó que el bloque defensivo de Argentina tendrá una tarea titánica en el MetLife. “Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona, yo amo al Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene un gran juego, no solo a él, pero nosotros tenemos nuestras armas también”, sentenció.

DIBU TODOTERRENO



El arquero de la Scaloneta le traduce en directo la pregunta de Tom Brady a Lionel Messi sobre Lamine Yamal y la histórica foto donde lo bañaba de niño.#MundialEnDsports #DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nOSL8N7iGU — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026