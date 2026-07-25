Cristián Arcos destapa la olla en Colo Colo por el fichaje de Vozinha: “No lo quería…”

El periodista analizó la llegada del arquero caboverdiano y dejó una reflexión que abrió el debate entre los hinchas de Colo Colo.

Vozinha, el arquero de la Selección de Cabo Verde, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo para la segunda parte de la temporada, en una incorporación que rápidamente dividió opiniones entre hinchas y periodistas.

El guardameta, que alcanzó notoriedad mundial por sus actuaciones en el Mundial 2026, aterrizará en el Estadio Monumental con la misión de aportar experiencia al plantel de Fernando Ortiz.

Sin embargo, su fichaje también abrió un intenso debate sobre las razones que llevaron al Cacique a concretar su contratación.

Vozinha llegará en los próximos días a Chile | FOTO: Michael Steele/Getty Images

“Pizarro, Morón, Ortiz no lo querían y lo quiere Mosa“

En ese contexto, uno de los que lanzó una dura crítica fue el periodista Cristián Arcos, quien a través de una entrevista con Bolavip Chile cuestionó la decisión de Blanco y Negro y apuntó directamente contra el presidente Aníbal Mosa.

“La contratación de Vozinha me parece producto del marketing. Creo que es una muy mala señal para los jugadores jóvenes de Colo Colo, en este caso a Gabriel Maureira, porque tú le estás diciendo que puedo contratar a un tipo que tiene millones de seguidores. No hay razones futbolísticas para contratar a Vozinha, más allá de que él efectivamente hizo un buen Mundial”, afirmó.

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Luego, el comunicador de ADN Deportes profundizó en su postura y explicó por qué, a su juicio, el fichaje perjudica el desarrollo de los arqueros jóvenes del Cacique.

“Si a Maureira tú le dices que le traen un arquero consolidado del cual va a aprender, me parece sólido. Pero si tú le dices que le traen un arquero que la única razón por la que lo contratas es porque tiene 29 millones de seguidores, le estás dando una pésima señal a todo”, agregó.

Finalmente, Arcos aseguró que la contratación fue impulsada por el presidente de Blanco y Negro.“Es una aventura personal de Mosa. Jaime Pizarro no lo quería, Daniel Morón no lo quería, Fernando Ortiz no lo quería y lo quiere Mosa”, sentenció.