El astro argentino se lució con un triplete y se metió en la historia grande -otra vez- de los mundiales.

Locura total en el Mundial 2026. Lionel Messi acaba de firmar un triplete ante Argelia en el debut de Argentina y alcanzó nada menos que a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

El capitán de la Albiceleste llegó a la cifra récord y quedó a solo un gol de superar al germano en solitario, encendiendo una pelea histórica que promete marcar el torneo.

El partido comenzó con protagonismo absoluto del “10”, que ya había avisado temprano con un gol anulado, pero que luego desató toda su jerarquía con tres conquistas (17′, 60′, 76′), consolidando una actuación inolvidable.

Messi aotó un hat trick y alcanzó a Klose (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Más allá del rendimiento colectivo, todas las miradas se las llevó Messi, que no solo lidera dentro de la cancha, sino que ahora también se mete de lleno en la historia grande de las Copas del Mundo.

Jornada mundialista para los goleadores

Pero lo de Messi no ocurre en un vacío. Este Mundial está siendo una auténtica batalla de gigantes en la tabla histórica de goleadores. Más temprano, Erling Haaland había brillado con un doblete en la goleada de Noruega, confirmando que también quiere ser protagonista en esta carrera desatada por los máximos artilleros del planeta.

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Y como si fuera poco, Kylian Mbappé sigue haciendo de las suyas: el francés llegó a 14 goles en Mundiales (superando por instantes al propio Messi), igualando a una leyenda como Gerd Müller, y posicionándose también como una amenaza real en esta disputa histórica.

Con Messi a un gol de quedar como líder exclusivo, Mbappé acechando y Haaland irrumpiendo con fuerza, el Mundial 2026 se perfila como uno de los más espectaculares de la historia al menos en cuanto a la lucha por quién será el máximo artillero histórico. Y recién va la primera fecha…

Así queda la tabla de goleadores de los Mundiales

Pos. Jugador Selección Goles Mundiales disputados 1 Miroslav Klose Alemania 16 2002, 2006, 2010, 2014 1 Lionel Messi Argentina 16 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2 Ronaldo Nazário Brasil 15 1994, 1998, 2002, 2006 3 Gerd Müller Alemania 14 1970, 1974 4 Kylian Mbappé Francia 14 2018, 2022, 2026 5 Just Fontaine Francia 13 1958 6 Pelé Brasil 12 1958, 1962, 1966, 1970