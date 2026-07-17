Llegó el primero: Alexander Aravena aporta con gol en la goleada de Portland Timbers a Seattle Sounders

El delantero chileno al fin pudo anotar su primer gol en la MLS y lo hizo en nada más ni nada menos que un clásico.

La MLS se disputa de manera ininterrumpida en Estados Unidos pese al desarrollo del Mundial de Norteamérica 2026, donde este domingo Argentina y España definirán quién es el nuevo poseedor de la Copa del Mundo.

El día de ayer, en la MLS, se disputó uno de los clásicos que tiene la liga entre Seattle Sounders y Portland Timbers, ciudades que apenas son separadas por unos cientos de kilómetros en el noroeste del pacífico.

La relevancia de este partido para Chile fue el ingreso de Alexander Aravena en el segundo tiempo, donde el formado en Universidad Católica no desaprovechó la oportunidad y marcó su primer gol en la MLS con la camiseta de Portland.

PRIMER GOL DE ALEXANDER ARAVENA EN LA MLS ⚽🇺🇸 pic.twitter.com/qgv4gbzQXG — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) July 17, 2026

En el minuto 96 y con el partido absolutamente sentenciado, una contra del Portland Timbers llegó hasta el área rival y ahí apareció el chileno, quien sin problemas se sacó a un defensor y definió con el arco a merced.

El de ayer fue el partido número 13 de Aravena en Estados Unidos, donde no encontraba el gol y le costaba llegar al área rival. Afortunadamente para él, ayer se destapó el arco y pudo celebrar su primera conquista en un partido importante.

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En síntesis

Alexander Aravena marcó su primer gol en la MLS con el Portland Timbers.

El futbolista chileno anotó su gol en el minuto 96 ante Seattle Sounders.

Aravena logró su primera anotación en su partido número 13 en Estados Unidos.