Sorpresa total en la U: Franco Calderón tiene un posible destino que genera ruido entre los hinchas azules

Franco Calderón podría dejar la U rumbo a un destino que divide a los hinchas azules y trae recuerdos de una polémica Copa Sudamericana.

Universidad de Chile vuelve a estar atenta al mercado de fichajes, aunque esta vez por un movimiento que podría modificar su zona defensiva de cara al segundo semestre.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es Franco Calderón, defensor argentino de 28 años que se convirtió en una pieza importante del equipo azul tras su llegada, aunque durante la presente temporada ha ido perdiendo protagonismo dentro del plantel laico.

Su futuro comenzó a generar interrogantes luego de que el cuadro universitario avanzara en la búsqueda de alternativas para reforzar la zaga. En ese escenario, la U tendría prácticamente encaminada la llegada del defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien aparece como una opción para sumar competencia en la última línea.

Franco Calderón aparece en el radar de Independiente

A raíz de esto, según reveló el medio partidario De la Cuna del Infierno, el exjugador de Unión de Santa Fe fue ofrecido a Independiente y aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a Kevin Lomónaco en caso de que finalmente abandone el club.

De acuerdo a la información entregada desde Argentina, el zaguero estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para arribar al “Rey de Copas”. Incluso, aseguran que aceptaría reducir su salario con el objetivo de facilitar las conversaciones.

La operación se encontraría encaminada bajo la modalidad de un préstamo, aunque todavía existiría un paso clave para que avance: la aprobación del entrenador Gustavo Quinteros, quien deberá determinar si Calderón cumple con las características que busca para reforzar la última línea.

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Franco Calderón podría volver a jugar en su país | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Además, un eventual arribo de Calderón al Rojo tendría un condimento especial para los hinchas bullangueros, debido al reciente cruce entre ambos equipos por la Copa Sudamericana, marcado por los graves incidentes ocurridos en Avellaneda contra los simpatizantes azules.

Es así como un eventual arribo de Calderón a Independiente todavía se encuentra en veremos, ya que por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas entre ambas instituciones.

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En resumen…

Franco Calderón podría dejar Universidad de Chile y su nombre apareció en el radar de Independiente de Argentina.