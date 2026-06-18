Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
FIFA World Cup

Los dos partidos del Mundial 2026 que Chilevisión transmite GRATIS este 18 de junio

La cita planetaria ya alcanzó la segunda jornada. En ella, dos encuentros podrán ser sintonizados a costo cero.

Estos partidos del Mundial 2026 podrán ser vistos GRATIS.
© Getty ImagesEstos partidos del Mundial 2026 podrán ser vistos GRATIS.

La Copa Mundial 2026 está que arde. El certamen planetario llegó a la segunda fecha y hay partidos al alcance de cualquier bolsillo. Por ejemplo, dos duelos serán emitidos totalmente gratis a través de Chilevisión. ¿Cuáles son?

El primer encuentro que será transmitido a costo cero será el de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, válido por el grupo B. Ambos combinados quieren dejar atrás sus pálidos empates en sus respectivos estrenos.

Dicho compromiso se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el SoFI Stadium, ubicado en Los Ángeles. Estará disponible en la señal abierta de CHV y en su página web.

Luego, será el turno del enfrentamiento entre Canadá y Qatar, por el mismo grupo en cuestión. Tal como se mencionó, solo se registraron empates en la primera jornada de dicha clasificatoria.

¿A qué hora comenzará? El local recibirá a su símil asiático desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place Vancouver. Se espera un lleno total para alentar a uno de los tres anfitriones.

Chilevisión transmitirá gratis dos partidos del grupo B del Mundial este 18 de junio. (Foto: Getty Images)

Chilevisión transmitirá gratis dos partidos del grupo B del Mundial este 18 de junio. (Foto: Getty Images)

Jueves 18 de junio: los partidos del Mundial 2026 por Chilevisión

Ver también

Jugador de Argelia golpeado por Lionel Messi rompe el silencio: “Todo el mundo está..”

  • 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Grupo B | SoFI Stadium
  • 18:00 horas: Canadá vs. Qatar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver

En resumen:

  • Chilevisión transmitirá gratis dos partidos del Grupo B por el Mundial 2026.
  • El duelo Suiza vs. Bosnia y Herzegovina se jugará a las 15:00 horas.
  • El partido Canadá vs. Qatar se disputará a las 18:00 horas en Vancouver.
Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones