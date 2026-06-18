La cita planetaria ya alcanzó la segunda jornada. En ella, dos encuentros podrán ser sintonizados a costo cero.

La Copa Mundial 2026 está que arde. El certamen planetario llegó a la segunda fecha y hay partidos al alcance de cualquier bolsillo. Por ejemplo, dos duelos serán emitidos totalmente gratis a través de Chilevisión. ¿Cuáles son?

El primer encuentro que será transmitido a costo cero será el de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, válido por el grupo B. Ambos combinados quieren dejar atrás sus pálidos empates en sus respectivos estrenos.

Dicho compromiso se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el SoFI Stadium, ubicado en Los Ángeles. Estará disponible en la señal abierta de CHV y en su página web.

Luego, será el turno del enfrentamiento entre Canadá y Qatar, por el mismo grupo en cuestión. Tal como se mencionó, solo se registraron empates en la primera jornada de dicha clasificatoria.

¿A qué hora comenzará? El local recibirá a su símil asiático desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place Vancouver. Se espera un lleno total para alentar a uno de los tres anfitriones.

Chilevisión transmitirá gratis dos partidos del grupo B del Mundial este 18 de junio. (Foto: Getty Images)

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Jueves 18 de junio: los partidos del Mundial 2026 por Chilevisión

15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Grupo B | SoFI Stadium

| Grupo B | SoFI Stadium 18:00 horas: Canadá vs. Qatar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver

En resumen: